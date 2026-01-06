Dawid Kwiatkowski kilka dni po sylwestrowym koncercie ze swoim udziałem opublikował poruszające zdjęcie i wpis, w którym zdecydował się na osobiste wyznanie. Artysta pokazał, co działo się w jego garderobie, gdy zszedł ze sceny.

Kulminacja emocji Dawida Kwiatkowskiego podczas Sylwestra z Dwójką

Dawid Kwiatkowski, znany wokalista i artysta sceniczny, przeżył jedne z najbardziej poruszających chwil w swojej karierze podczas „Sylwestra z Dwójką” w Katowicach. Tego wieczoru, oprócz sylwestrowych emocji, Dawid Kwiatkowski świętował swoje 30. urodziny.

Po wykonaniu utworu „Pali się niebo”, prowadzący koncert wkroczyli na scenę z tortem urodzinowym. Chwilę później publiczność zgromadzona pod katowickim Spodkiem odśpiewała „Sto lat”, a Michał Wiśniewski wręczył jubilatowi list od fanów. To właśnie ten gest wywołał w Kwiatkowskim silne emocje. Artysta zalał się łzami.

Wzruszające wyznanie Dawida Kwiatkowskiego

Kilka dni po sylwestrowym występie Dawid Kwiatkowski opublikował na Instagramie poruszający wpis. Zamieścił czarno-białe zdjęcie, na którym siedzi na ziemi i płacze. W swoim opisie artysta odniósł się do trudności, z jakimi mierzył się przez lata.

Płacz chłopie w tej garderobie ile wlezie. Tyle lat nie potrafiłeś tego robić, aż w końcu się nauczyłeś, a raczej nauczono Cię, gdy leżałeś na kozetce.Całe dzieciństwo w gotowości, w spięciu, uciekać albo walczyć. I tak się zbierało wszystko, bez jakiegokolwiek ujścia. A człowiek bladego pojęcia nie miał, że można napisał Dawid Kwiatkowski.

Na koniec artysta zwrócił się z apelem do swoich fanów:

Takie mnie przemyślenia złapały w ten wolny dzień, przeglądając zdjęcia z sylwestra.Płaczmy, kiedy się chce. Żeby się kiedyś nie przelało.

Internet poruszony słowami artysty. „Zasługujesz na całe dobro świata”

Wpis Dawida Kwiatkowskiego na Instagramie spotkał się z ogromnym odzewem. Internauci nie tylko okazali mu wsparcie, ale też podziękowali za jego szczerość. Pojawiły się komentarze wyrażające podziw i zrozumienie dla emocji artysty.

Za to Cię właśnie między innymi kochamy. Za tą szczerość..

Bądź taki jaki jesteś i się nie zmieniaj! komentują fani.

Tylko spójrzcie na wyjątkowy kadr opublikowany przez Dawida Kwiatkowskiego.

