Nagła śmierć Jacka Magiery poruszyła nie tylko środowisko piłkarskie, ale i kibiców w całym kraju. Uroczystości pogrzebowe trenera polskiej reprezentacji w piłce nożnej zaplanowano na czwartek, 16 kwietnia - msza święta zostanie odprawiona w Katedrze Polowej Wojska Polskiego, a następnie żałobnicy udadzą się na Cmentarz Wojskowy na Powązkach. Teraz pojawiły się także nowe informacje dotyczące przebiegu uroczystości.

Jacek Magiera nie żyje

Jacek Magiera odszedł w wieku zaledwie 49 lat, a jego nagła śmierć wstrząsnęła całym środowiskiem sportowym w Polsce. Według informacji przekazywanych przez media, trener zasłabł podczas porannego treningu biegowego, po czym został przetransportowany do szpitala wojskowego we Wrocławiu. Mimo szybkiej pomocy medycznej jego życia nie udało się uratować. Były piłkarz i trener przez lata był związany między innymi z Legią Warszawa, gdzie odnosił sukcesy zarówno jako zawodnik, jak i szkoleniowiec. W ostatnich latach pracował również w sztabie reprezentacji Polski, będąc cenionym członkiem kadry trenerskiej. Jego nagłe odejście wywołało falę kondolencji i poruszenie w całym piłkarskim środowisku.

Pogrzeb Jacka Magiery. Apel żony do żałobników

Uroczystości pogrzebowe Jacka Magiery odbędą się w czwartek, 16 kwietnia w Warszawie. Msza święta żałobna zaplanowana jest na godz. 12:00 w Katedrze Polowej Wojska Polskiego przy ul. Długiej, gdzie bliscy, przyjaciele i przedstawiciele środowiska sportowego będą mogli pożegnać zmarłego trenera.

Po mszy kondukt żałobny uda się na Cmentarz Wojskowy na Powązkach, gdzie o godz. 14:30 odbędzie się dalsza część ceremonii i złożenie trumny do grobu. Organizatorzy oraz rodzina proszą o modlitwę oraz zrozumienie ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w świątyni i rangę uroczystości. Brat trenera za pośrednictwem mediów społecznościowych przekazał również prośbę jego żony, aby osoby uczestniczące w uroczystości powstrzymały się od przynoszenia kwiatów.

Szanowni, w czwartek pożegnamy Jacka. Bardzo proszę o zapoznanie się z prośbą Madzi: W imieniu naszej rodziny bardzo proszę nie przynoście kwiatów, zamawiajcie proszę msze za Jacusia oraz siłę dla najbliższych. Dziękujemy za ogromne wsparcie napisał Marek Magiera.

Zobacz także: