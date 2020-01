6 / 8

W sierpniu Karol Strasburger ożenił się z młodszą o 37 lat Małgorzatą Weremczuk. Ceremonia była utrzymana w tajemnicy do ostatniej chwili. Nawet goście nie znali dokładnego miejsca wesela. Dopiero po pięknym ślubie para młoda zaprosiła ich do restauracji "Noce i dnie" (nazwa nawiązuje oczywiście do kultowego filmu z udziałem aktora). Panna młoda wystąpiła w zielonej sukni w kwiatowy wzór projektu Doroty Goldpoint, a pan młody dobrał garnitur w podobnym odcieniu zieleni.