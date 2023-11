1 z 3

Na miejsce swojego ślubu Hailey i Justin wybrali Palmettto Bluff w Południowej Karolinie, gdzie w poniedziałek wieczorem przy rodzinie i znajomych powiedzieli sobie sakramentalne TAK. Organizacja tego niezwykle wystawnego wesela kosztowała, uwaga... 1,3 miliona dolarów. Goście na wynajętą posiadłość zostali przewiezieni na łódkach motorowych, a wśród nich nie mogło zabraknąć Kendall i Kris Jenner, Jaden Smith czy Ushera.

Za same dekoracje para zapłaciła 300 tys. dolarów, do tego doszedł koszt za noclegi dla gości, które wyniosły ok. 115 tys. dolarów. Justin i Hailey wynajęli niemal całą posiadłość, a to oznacza, że za dwie doby zapłacili 93 tys. dolarów.