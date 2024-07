1 z 5

Zosia Ślotała została przyłapana na zakupach! Gwiazda nawet na co dzień wygląda bardzo stylowo. Czerwony, oversize'owy płaszcz zakrył jednak ciążowe krągłości Zosi Ślotały, która w przyszłym roku zostanie mamą po raz drugi. Stylistka bardzo dokładnie przygotowuje się do ciąży i dba o to, co je, a także w miarę możliwości nie zapomina o aktywności fizycznej. Zosia Ślotała na zakupy wybrała się z przyjacielem. Jak wyglądała? Zobaczcie sami!

