Zosia Ślotała pokazała siostrę! Dziewczyny są ze sobą bardzo blisko, ale niestety na co dzień nie spędzają razem tyle czasu, ile by chciały. Teraz Ania Ślotała przyjechała do Warszawy, co bardzo ucieszyło Zosię Ślotałę, bo w końcu nadrobią siostrzane zaległości.

Ania i Zosia spędzą razem święta Bożego Narodzenia i na pewno będzie wesoło. Stylistka pokazała na Instagramie zdjęcie przy świątecznej, pięknej choince. Nie da się ukryć, że Ania i Zosia Ślotała są do siebie bardzo podobne!

Zosia Ślotała pokazała siostrę! Podobne?

Ania i Zosia Ślotała są jak dwie krople wody! Obie są pięknymi, wysokimi blondynkami, ale to co zwraca największą uwagę to uśmiech, który jest identyczny. Co ciekawe to będzie pierwsza Wigilia znowu w nieco powiększonym składzie. Przypomnijmy, że Zosia Ślotała jest w ciąży i spodziewa się drugiego dziecka. Oznacza to, że mała Rania będzie miała rodzeństwo! Na pewno radość w rodzinie jest ogromna, a święta to doskonała okazja, aby to celebrować.

Zosia Ślotała i Ania Ślotała na co dzień mają dla siebie mało czasu.