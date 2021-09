Żona siatkarza Fabiana Drzyzgi padła ofiarą hejtu! Ostro protestuje: "Nie jesteśmy małpami w zoo!"

Monika Mrozowska na swoim Instagramie poruszyła niezwykle ważny temat. Aktorka postanowiła dodać wpis, w którym zaapelowała do internautów, aby zaczęli się wspierać, a nie wzajemnie krytykować w szczególności w kwestii wyglądu. Obserwatorzy gwiazdy zgadzają się z aktorką. Zobaczcie co dokładnie w niezwykle poruszającym wpisie wyznała Monika Mrozowska. Zobacz także: Ciężkie chwile w życiu Moniki Mrozowskiej, straciła bardzo bliską osobę Monika Mrozowska apeluje do fanów Monika Mrozowska jest szczęśliwą mamą trójki dzieci. Aktorka jednak szybko wróciła do formy po ostatniej ciąży i może się pochwalić naprawdę piękną i szczupłą sylwetką. Ostatni wpis gwiazdy pokazał jednak, że każdy z nas ma prawo na niedoskonałości, bo nikt nie jest w stanie być idealny. Monika Mrozowska pokazała zdjęcia swojego brzucha po trzech porodach i wystosowała bardzo ważny apel do internautów, a w szczególności do ich damskiej części. Zazwyczaj nie wrzucam tutaj takich zdjęć, bo ... bo zawsze zastanawiam się, po co niby miałabym to robić? Mówię o zdjęciu drugim i trzecim. Zdjęcie drugie przedstawia mój opuchnięty, zgięty brzuch podczas menstruacji, po 3 dzieci i wycięciu wyrostka . Zdjęcie numer trzy to ten sam brzuch, dalej opuchnięty, ale wyprostowany - zaczęła swój wpis Monika Mrozowska (pisownia oryg.). W dalszej części postu czytamy, że chociaż aktorka na co dzień zdrowo się odżywia i uprawia sporty, to jednak nie zawsze jej ciało wygląda tak samo. [...] niektórzy z nas ( niestety głównie dotyczy to kobiet 🤦‍♀️) mają ból d**y i wielki problem z tym, że nie wszystko co się pojawia w mediach społecznościowych przypomina okładki #harpersbazaar czy innego #womanshealth Ta sprawa w ogóle...