W trakcie Euro 2020 (2021) oczy fanów zwrócone są nie tylko na grę piłkarzy, ale również na ich życie prywatne oraz to, kto kibicuje im na trybunach. Oczywiście najważniejsze są WAGs, czyli żony i partnerki słynnych sportowców. Wiele z nich dziś jest równie sławna i rozpoznawalna, co ich znani mężowie. Jak jednak wyglądały polskie WAGs zanim jeszcze zaczęło przybywać im fanów w mediach społecznościowych? Musimy przyznać, że w tym przypadku czas zdecydowanie zadziałał na ich korzyść, a metamorfozy naprawdę robią wrażenie!

Anna Lewandowska, Marina (ostatnio okrzyknięta królową polskich WAGs), Jessica Ziółek, Dominika Grosicka, Marta Glik, Celia Jaunat i Anna Peszko to najsłynniejsze żony i partnerki - w niektórych przypadkach: byłe - polskich piłkarzy, które w życiu prywatnym odnoszą równie duże sukcesy, co oni, a także mogą pochwalić się sporym gronem fanów oraz zainteresowaniem ze strony mediów. Czy jednak wiedziliście, że żona Roberta Lewandowskiego była kiedyś blondynką, a Jessica Ziółek miała kruczoczarne włosy i zupełnie inny nos? Za to w przypadku małżeństwa państwa Peszko, zmiana zaszła zarówno w słynnym piłkarzu, jak i jego żonie, a zdjęcie z ich ślubu, do którego się dokopaliśmy, po prostu trzeba zobaczyć. Jak się okazuje, dzisiejszy wizerunek polskich WAGs okupiony jest latami ciężkiej pracy, pomocą stylistów, stomatologów, a niekiedy i chirurgów plastycznych!

Instagram/marina_official/

Polskie WAGs na przestrzeni lat bardzo się zmieniły. Ciekawi, jak kiedyś wyglądała żona Kamila Grosickiego? Koniecznie zobaczcie nasze zestawienie w wideo!