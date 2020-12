Julia Wieniawa odpowiada na hejt. "Kiedy planujesz operację nosa?"

Julia Wieniawa to jedną z największych gwiazd polskiego show-biznesu. Aktorka, która niebawem będzie świętować 22. urodziny, ma na swoim koncie sporo osiągnięć i już szykuje się do kolejnych, zawodowych wyzwań. Jak się okazuje, mimo ogromnej ilości fanów, Julia Wieniawa spotyka się nie tylko z miłymi słowami, ale również z hejtem. Tym razem aktorka postanowiła zrobić coś, czego zazwyczaj unika - wejść w dyskusję z internautką, która uderzyła w jej czuły punkt i udostępnić rozmowę w swoich mediach społecznościowych.

Julia Wieniawa odpowiada na hejt. Aktorka opublikowała rozmowę z internautką. "Bardzo mi przykro"

Jak się okazuje, prywatnie wiadomości jakie Julia Wieniawa znajduje w swojej skrzynce, nie zawsze należą do tych miłych. Tym razem jednak miarka się przebrała i młoda gwiazda postanowiła postanowiła wejść w wymianę zdań z internautką, która zasugerowała jej operację nosa. Cała rozmowa wydała się aktorce tak nieprawdopodobna, że ta natychmiast postanowiła ją opublikować, a następnie w dosadnych słowach odpowiedzieć na hejt ze strony internautki.

Instagram

Jak widać Julia Wieniawa zdecydowanie należy do zwolenniczek naturalnego piękna. Gwiazda postanowiła podzielić się swoimi doświadczeniami. Jak się okazuje, przez wiele lat to właśnie nos był jej największym kompleksem, który w końcu nauczyła się akceptować.

Mi jest przykro z powodu tamtej wiadomości. Bardzo mi jest przykro, że ktoś jest w stanie napisać coś takiego do drugiej osoby, a w szczególności kobieta do drugiej kobiety. Ja sobie z tym radzę, natomiast cale życie miałam kompleksy na punkcie mojego nosa, ale polubiłam go, bo jest mój, po prostu - wyznała.

Julia Wieniawa zaapelowała nie tylko do damskiej części swojej widowni, a zamiast do szerzenia negatywnej energii, namawia do dzielenia się pozytywami i wzajemnego wsparcia.

Również zachęcam wszystkich do akceptowania siebie w całości - swoich zalet, wad, mankamentów. Chciałabym zaapelować, żebyśmy się wzajemnie wspierali, motywowali, tolerowali, lubili, a nie ciagle wytykali sobie tylko błędy i wpędzali wzajemnie w kompleksy

Trzeba przyznać, że Julia Wieniawa idealnie pokazała, jak należy radzić sobie z hejtem. Internauci byli pod ogromnym wrażeniem tego, jak gwiazda odpowiedziała na słowne zaczepki.

Julia Wieniawa w ostatnich latach zyskała ogromną rozpoznawalność. Niestety, gwiazda na co dzień musi mierzyć się również z negatywnymi opiniami.

Instagram

Aktorka wyznała, że dawnej to nos stanowił dla niej największy kompleks. Dziś jednak akceptuje siebie w pełni i zachęca do tego innych.