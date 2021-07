Kim jest żona Wilfredo Leóna, gwiazdy polskiej reprezentacji w siatkówce? To dla niej oddał serce Polsce!

Wilfredo León, tak jak Robert Lewandowski gra z numerem 9, i w swojej dyscyplinie - siatkówce - znaczy tyle, co Robert w piłce nożnej. Dawno zyskał sławę megagwiazdy, a wiele najlepszych klubów chciałoby go mieć w swoich szeregach. Dokładnie 6 lat temu oficjalnie otrzymał polskie obywatelstwo, a od dwóch lat jest reprezentantem naszego kraju! Na rozpoczynających się już za dwa dni Igrzyskach Olimpijskich w Tokio Wilfredo León ma szansę stać się polskim bohaterem, czego życzymy jemu, jak i wszystkim polskim kibicom. Najmocniej kciuki trzyma za niego żona, Małgorzata. To dla niej przyjechał do naszego kraju. Kim jest kobieta, która skradła serce gwiazdorowi reprezentacji Polski?

Jak Wilfredo León został Polakiem?

Urodził się 31 lipca 1993 roku w Santiago de Cuba jako Wilfredo León Venero. Już jako 14-latek zadebiutował w reprezentacji Kuby. Gdy miał 17 lat został jej kapitanem! W 2010 roku zdobył złoty medal w letnich igrzyskach młodzieży w Singapurze, jednak dwa lata móźniej zrezygnował z gry dla Kuby po przegranych kwalifikacjach do Igrzysk w Londynie.

Zobacz także: Nie tylko piłkarze mają piękne partnerki! Sprawdź, jak wyglądają ukochane naszych siatkarzy

Za sprawą przyszłej żony rok później trafił do naszego kraju. Grał w Zenicie Kazań, Ar-Rajjan SC, a obecnie występuje we włoskiej Serie A - w Sir Safety Perugia, z którą to drużyną dwa razy zdobył mistrzostwo Włoch, raz Puchar Włoch i dwa razy Superpuchar.

East News

Mógł grać w reprezentacji Rosji, Turcji i Kataru, jednak to serce, a nie wysokość kontraktu zdecydowało o jego wyborze. W 2015 roku Wilfredo León uzyskał polskie obywatelstwo, co otworzyło mu drogę do występu w reprezentacji Polski.

- Gra dla kasy mnie nie obchodzi. Moja żona jest Polką, związałem się z waszym krajem. Rosyjska propozycja mnie nie interesowała, bo oddałem serce Polsce - mówi Wilfredo w jednym z wywiadów.

W listopadzie 2019 roku León zadebiutował w biało-czerwonych barwach - w meczu towarzyskim z Holandią.

Kim jest żona Wilfredo Leóna?

Jak podają media, Małgorzata León, z domu Gronkowska pochodzi z Torunia. Pracowała w banku i kancelarii prawnej. Ukończyła Akademię Leona Koźmińskiego. Biegle mówi po hiszpańsku, co bardzo pomogło w kontaktach z przyszłym mężem.

East News

Poznali się przez Internet. Piękna Polka przeprowadziła z Leónem kilka wywiadów. Jak piszą portale sportowe, na żywo para spotkała się pierwszy raz w gdańskiej Ergo Arenie. Znajomość przerodziła się w miłość - w czerwcu 2016 roku wzięli ślub - w Polsce. A niecały rok później - 13 maja 2017 r. zostali rodzicami. Na świat przyszła ich córeczka Natalia.

- Żadne inne osiągnięcie nie może się z tym równać - pisał Wilfredo.

East News

Trzymamy mocno kciuki, by rodzina Leónów, a za nimi cała sportowa Polska, miała w najbliższym czasie wiele powodów do radości.