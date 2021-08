Tokio 2020. Skandaliczny wpis rosyjskiego siatkarza po przegranej Polaków w ćwierćfinale! 

18:09 - To już jest koniec, nie ma już nic. Baran przegrał swoją walkę, a polskich sportowców zobaczymy już tylko podczas ceremonii zamknięcia igrzysk dość późno w nocy. Żegnamy się zatem i my. Dziękujemy, że byliście z nami przez ostatnie dwa tygodnie. Widzimy się za cztery lata! ;) 18:01 - Walczy OSTATNI POLAK na igrzyskach w Rio. Walczy i przegrywa :(. DO przerwy 0:3 w pojedynku Radka Barana z Irańczykiem. 17:15 - Na 17:53 zaplanowana jest walka zapaśnicza Radka Barana . Polak wciąż pozostaje w grze o medale. A właściwie o jeden medal, brązowy. 17:02 - Niemcy wygrywają i kończą z brązowym medalem. 25:31 , tak kończymy igrzyska w Rio de Janeiro. 16:56 - Nadzieja nadzieją, ale gdy nie wykorzystuje się sytuacji na 24:27, to przegrywa się 23:28 i Niemcy mają piłkę. PS. Henryk Szost nie ukończył maratonu. 16:53 - A teraz znów tli się nadzieja! 23:27, sześć minut do końca meczu. 16:51 - Koniec dobrego fragmentu gry Polaków i słabszego Niemców. 20:26. 16:49 - Artur Kozłowski dobiega na metę maratonu. 39. miejsce. 16:47 - Nie ekscytujmy się, ale jest ciut lepiej. 20:25 i tylko szkoda, że źle rozegraliśmy piłkę przy akcji na 21:25 i ją straciliśmy. 16:43 - Piętnaście minut do końca meczu. Nic nam nie wpada do bramki. 16:40 - Kenijczyk wygrywa maraton. Nawet się jakoś bardzo nie zmęczył. A w meczu z Niemcami... No cóż, 18:25. 16:43 - Nie wygląda na to, abyśmy coś jeszcze zwojowali w meczu z Niemcami. Mamy nadzieję wstydzić się za te słowa za kilka minut. 16:30 - Znów nas chwilę nie było, wracamy i słyszymy smutne głosy komentatorów. Znak to jednego. Przegrywamy 15:19. To dopiero...