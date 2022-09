Na trumnie Elżbiety II znalazła się tajemnicza kartka od króla Karola III. Znamy jej treść!

Przez ponad dziesięć dni od śmierci królowej Elżbiety II w Wielkiej Brytanii trwają uroczystości związane z Operacją London Bridge, zakładającej kolejne etapy ostatniego pożegnania zmarłej Jej Królewskiej Mości, których momentem kulminacyjnym jest pogrzeb Elżbiety II. Ten odbył się w Opactwie Westminsterskim w poniedziałek, 19 września od godz. 11:30 (czasu polskiego). Na trumnie królowej tuż obok jej korony, jabłka królewskiego oraz okazałego wieńca spoczęła tajemnicza kartka. Wiemy, co napisał na niej król Karol III!

Ostatnia wiadomość króla Karola III do zmarłej Elżbiety II. Jego list spoczął na trumnie monarchini

Cały świat żegna dziś brytyjską monarchinię. Za nami ceremonia pogrzebowa królowej Elżbiety II, która odbyła się w Opactwie Westminsterskim. To jednak nie koniec uroczystości związanych z pogrzebem Jej Królewskiej Mości. Tuż po zakończeniu mszy z udziałem najbliższych Jej Wysokości oraz wybranych przedstawicieli innych państw, trumna Elżbiety II została przetransportowana konduktem żałobnym ulicami Londynu aż do łuku triumfalnego Wellington Arch, gdzie następnie zostanie przeniesiona do karawanu i zawieziona do Kaplicy św. Jerzego VI.

Uwagę zwraca nie tylko fakt, że trumna Elżbiety II była przewożona w imponującym kondukcie na lawecie armatniej, ale także precjoza, jakie się na niej znalazły. Mowa o mieniącej się tysiącami klejnotów koronie Elżbiety II, zawierającej 2868 diamentów, 273 perły, 17 szafirów, 11 szmaragdów i 5 rubinów. Korona powstała w 1937 roku, na koronację króla Jerzego VI, ojca Elżbiety II. Tuż obok niej, na trumnie spoczęło królewskie jabłko, a także wieniec, na którym znalazł się tajemniczy list od nowego monarchy - króla Karola III.

HANNAH MCKAY/AFP/East News

Na kartce znajdującej się wśród kwiatów na trumnie Elżbiety II widniał napis:

- Ku pamięci kochającej i oddanej. Karol R.

Warto podkreślić, że wzruszający gest Karola III nie jest przypadkowy. Przypomnijmy sobie pogrzeb księcia Filipa z kwietnia 2021 roku. Wówczas to Elżbieta II umieściła na trumnie męża odręcznie napisany list, stanowiący jej ostatnie pożegnanie z ukochanym.

PHIL NOBLE/AFP/East News

Hannah Mckay/Associated Press/East News