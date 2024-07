Żona Kamila Durczoka, Marianna Durczok, ostro krytykuje Annę Dereszowską! A to wszystko za sprawą wciąż powracających plotek o rzekomym romansie dziennikarza z aktorką oraz słynnego już roastu Kuby Wojewódzkiego, w którym żartowano z gwiazdy i jej relacji z Durczokiem. Nie zabrakło ostrych słów!

Żona Kamila Durczoka ostro o Annie Dereszowskiej

Plotki o romansie Kamila Durczoka i Anny Dereszowskiej pojawiły się w 2012 roku, kiedy to aktorka przechodziła poważny kryzys w związku z Piotrem Grabowskim. W prasie pojawiały się zdjęcia smutnej gwiazdy, którą miał pocieszać właśnie Durczok. Oliwy do ognia dodał ich wspólny występ w programie Szymona Majewskiego w TVN. Choć po jakimś czasie wszystko ucichło, niektórzy wciąż wracają do ich "romansu". W roaście Kuby Wojewódzkiego niektórzy komicy ostro żartowali z niej i dziennikarza:

Anna Dereszowska miała romans z Kamilem Durczokiem, ale szybko ją zostawił. Tak się na nią raz wkurzył, bo zapomniała, że ma połknąć i w Faktach cały stół był ujeb.... - żartował Sebastian Rejent.

Sam dziennikarz był oburzony poziomem żartów w show Kuby Wojewódzkiego:

Tylko kaleka intelektualny mógł pozwolić na emisję tego gówna - skwitował krótko.

Żona Kamila Durczoka krytykuje Dereszowską za udział w roast Kuby Wojewódzkiego

Dobrego zdania na temat roastu i Anny Dereszowskiej nie ma również żona Kamila Durczoka, Marianna Durczok, która w rozmowie z "Na żywo" podważa jej umiejętności aktorskie i krytykuje za to, że zgodziła się na emisję roastu:

Panią Dereszowską widziałam raz w życiu. Dla mnie to nie jest aktorka, chyba że serialowa i mówię to jako filmoznawca. Jeśli Pani Dereszowska swoja osobą autoryzuje udział w takim programie, to świadczy to tylko o niej. Przecież można poprosić o wycięcie pewnych scen, jeśli program nie jest emitowany na żywo. Co mogę powiedzieć, wtedy nie byłam z moim mężem i nie wnikałam, z kim się spotyka. To był taki etap w naszym życiu. - mówi Marianna Durczok.

Czy aktorka odniesie się do jej słów?

