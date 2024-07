Anna Dereszowska skomentowała roast Kuby Wojewódzkiego! Aktorka ma dość publikacji na temat tego, jak źle została potraktowana. Swoim wpisem na Facebooku sugeruje, że wiedziała na co się pisze i do wszystkiego, co zostało powiedziane ma duży dystans. A złośliwych żartów nie zabrakło! Wytknięto jej romans z Kamilem Durczokiem, co nawet skomentował sam dziennikarz. I nie pożałował mocnych słów. Anna Dereszowska zrobiła to nieco subtelniej, przekonując, że ma się bardzo dobrze i nie przejmuje się słowami, które padły ze sceny.

Do wszystkich zmartwionych tym jak oni mogli, ukontentowanych tym, że ale jej się dostało, oburzonych tym jak ona mogła oraz tych rozbawionych całością – przesyłam życzliwy uśmiech zza kulis:*

Przy okazji Anna Dereszowska podzieliła się nową fotką. Kuba Wojewódzki już zapowiedział, że będzie druga część roastu. Myślicie, że aktorka zgodziłaby się ponownie wziąć w nim udział?

Anna Dereszowska komentuje roast Kuby Wojewódzkiego

Posted by Anna Dereszowska Official on 18 luty 2016

Czy gwiazda zgodzi się wziąć udział w drugiej części roastu?