O tym, że pokazy nowych kolekcji Macieja Zienia, to w kalendarzu "warszawki" najważniejsze wydarzenia nie trzeba nikomu przypominać. Ilość chętnych zawsze przekracza liczbę wolnych miejsc. Ale chyba nikt nie spodziewał się, że na pokazie polskiego projektanta stawi się, bądź co bądź, gwiazda światowej sławy... A jednak! Na pokaz kolekcji wiosna-lato 2012 przyszedł znany z teledysku Lady Gagi Zombie Boy.



Kanadyjski model i aktor chętnie pozował do zdjęć. Co ciekawe jednak nie przyjechał do naszego kraju specjalnie na pokaz Zienia. Za dwa dni ma wystąpić w roli modela na pokazie meksykańskiego projektanta tworzącego w Polsce - Rodrigo De La Garza.



Tam też będziemy. Ciekawe czym nas znów zaskoczy Zombie Boy za dwa dni...



habibi

Reklama