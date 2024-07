Wyścigi konne w Ascot to impreza, podczas której trzeba pokazać się w kapeluszu. Już przy zakupie biletu dowiadujemy się, że jedyny akceptowany strój jest oficjalny i, że pożądane jest pojawienie się w nakryciu głowy. Z tego drugiego wymogu narodziła się niemal rewia mody.

Przybyli robią wszystko, by to ich kapelusze okazały się tymi najbardziej oryginalnymi. Ptaki, torty, obuwie, konewki czy statki. To wszystko można znaleźć na ich głowach. Wyobraźnia w tym przypadku nie zna granic!

Zobacz sam.

