Maria Sadowska twierdzi, że feministką może być też gospodyni domowa:

Każda kobieta, która działa na jakimś polu, jest w pewnym sensie feministką. Każda z nas może nią być, będąc nawet gospodynią domową. Natomiast mówienie o feminizmie w sposób pejoratywny jest nie fair wobec kobiet. Jest wiele do zrobienia, aby odczarować ten wizerunek, żebyśmy zaczęli o tym myśleć pozytywnie. Mamy w Polsce bardzo silne korzenie hierarchiczne, ale z drugiej strony przecież to my bardzo wcześnie wprowadziliśmy prawo wyborcze dla kobiet. Zmienia się również model rodziny. Podobnie jak wielu moich znajomych żyję w związku partnerskim i gdy pracuję, mój partner opiekuje się dzieckiem. Gdy on się realizuje, ja częściej przebywam z małą. Taki model się sprawdza. Narzucanie kobiecie, że powinna opiekować się dzieckiem, to jest też rodzaj zakłamania, w którym żyliśmy przez wiele lat. Jesteśmy jednym z pierwszych pokoleń, które z tym eksperymentuje.