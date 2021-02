Patryk Rybarski znany widzom z "Mam Talent" czy "Got to dance", serialu TVP "Tancerze" czy "BrzydUli" TVN na łamach Repliki dokonał coming outu. Nie od dziś jednak wiadomo, że środowisko LGBT+ nie jest mu obojętne. Już w 2014 roku wziął udział w sesji dla jednego z gejowskich magazynów. Do tej pory jednak nie mówił o swojej orientacji ani nie komentował plotek. Teraz jednak postanowił jawnie powiedzieć o swojej seksualności.

Zobacz także: Gwiazdor serialu "Hotel 52" wyznał, że jest gejem: "Jestem Polakiem, katolikiem, a coraz częściej..."

Patryk Rybarski z "Mam Talent" wyznał, że jest gejem

Patryk Rybarski zdobył popularność dzięki udziałom w telewizyjnych talent show. Wziął udział w "Mam Talent", "Got to dance", a bardziej spostrzegawczy widzowie wypatrzyli go również w "BrzydUli".

Gwiazdor telewizji postanowił na łamach magazynu Replika dokonać coming outu. Po raz pierwszy oficjalnie poruszył temat swojej seksualności i przyznał, że jest gejem. Jednak jego orientacja seksualna to nie jedyny ważny temat, jaki poruszył w wywiadzie. Wypowiedział się również na temat bielactwa, z którym przyszło mu się zmierzyć:

To jest genetyczne, ujawniło się, gdy miałem jakieś 12 lat w wyniku bardzo silnego stresu. Uciekł mi pies, którego strasznie kochałem i naprawdę odchodziłem od zmysłów. Szukałem go wszędzie, godzinami wysiadywałem w oknie, rozpaczałem. A potem nagle zbielały mi rzęsy na lewym oku i część powieki. Cholera! Nie znałem nikogo z takimi przebarwieniami. Nikt tak przecież nie wygląda, nie? Więc malowałem te rzęsy, chodziłem na jakieś henny. Sporo czasu zabrało mi zrozumienie, że tak jak jest, jest OK, i nawet więcej – że to jest mój atut, moja inność, której nie będę się wstydził. Tak, jak nie będę się wstydził homoseksualności - czytamy we fragmencie udostępnionym w sieci przez Replikę

Zobacz także: Aktor "Barw Szczęścia" wyznał, że jest gejem! Jego partner mieszka w innym mieście

Patryk Rybarski z "Mam Talent" przyznał, że jest gejem

Patryk Rybarski po raz pierwszy zabrał głos na temat swojej seksualności!