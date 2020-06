Gwiazdor "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" przyznał, że jest gejem. Opublikował poruszający wpis 

Skandaliczne słowa prezydenta i wypowiedzi polityków o społeczności LGBT+ wywołały falę oburzenia. Głos zabrało wiele gwiazd, nie tylko tych należących do społeczności ale również sojuszników. Wypowiedział się również Michał Rudaś, wokalista znany z "Szansy na sukces", "Tańca z Gwiazdami", programu "Jaka to melodia", "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" czy "The Voice of Poland". Dokonał coming outu i przyznał, że jest homoseksualny. Zobaczcie jego poruszający wpis.

Zobacz także: Gwiazdor serialu "Hotel 52" wyznał, że jest gejem: "Jestem Polakiem, katolikiem, a coraz częściej..."

Michał Rudaś z "Tańca z Gwiazdami" przyznał, że jest gejem

Michał Rudaś nie chce już dłużej milczeć. Wokalista nie zgadza się z szykanowaniem środowiska LGBT+, którego sam jest częścią. W szczerym i poruszającym wpisie na Instagramie przyznał, że jest gejem i nie będzie się z tego powodu ukrywał. Stanął w obronie wszystkich, który należą do społeczności LGBT+ i walczą o swoje prawa:

Jestem człowiekiem, a nie żadną ideologią i niczyje słowa, a nawet sądowe werdykty tego nie zmienią. W skrócie LGBT przypisana mi jest litera G i nie wykorzystuję tego faktu do współtworzenia lub podążania za jakąkolwiek ideologią polityczną czy społeczną. Ja po prostu pragnę kochać i mieć wolność bez przeszkód tą miłością się dzielić i przyjmować ją, korzystając z tych samych praw, co inne kochające się pary.

Wokalista odniósł się również do kontrowersyjnych wypowiedzi polityków o społeczności LGBT+, którzy powiedzieli, że „to nie są ludzie, to jest ideologia”. Te słowa wywołały burzę w mediach. Michał Rudaś jest przeciwny mowie nienawiści, która może okazać się tragiczna w skutkach:

W imieniu swoim, moich przyjaciół, znajomych i nieznajomych LGBT+ oraz ich rodzin i bliskich protestuję przeciwko temu, by politycy, a w szczególności głowa państwa określali nas mianem złowrogiej ideologii i podludzi i wykorzystywali swoje opinie do rozgrywek politycznych. Takie działania podsycają lęk i nienawiść, polaryzując jeszcze bardziej nasze społeczeństwo, co powoduje kolejne akty agresji i przemocy wobec nas.

Dla mnie normalność to różnorodność, wolność, miłość i wzajemna akceptacja i bardzo mnie cieszy fakt, że coraz więcej osób, które znam, wyznaje i głosi te wartości. To mi daje ogromne wsparcie i dzięki Wam czuję się w tym kraju jeszcze względnie bezpiecznie i nie myślę o ucieczce. Mam wszak nadzieję, że jeszcze kiedyś będzie normalnie.

Pod wpisem pojawiło się mnóstwo komentarzy internautów, którzy zgadzają się z jego słowami i gratulowali odwagi przyznania się do swojej orientacji, która jest tak mocno w tych czasach piętnowana.

Zobacz także: Aktor "Barw Szczęścia" wyznał, że jest gejem! Jego partner mieszka w innym mieście

Michał Rudaś wyznał, że jest gejem. Dokonał coming outu.

Instagram

Michał Rudaś znany jest z takich programów jak: "Szansa na sukces", "Taniec z Gwiazdami", "Jaka to melodia", "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" czy "The Voice of Poland".