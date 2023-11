Paweł Tomaszewski, znany m.in. z serialu "Hotel 52" w Polsacie, wyznał, że jest gejem. Na swoim Instagramie zrobił coming out, jednak jego wpis dotyka również innego, bardzo poważnego tematu, jakim jest depresja. Zobaczcie.

Paweł Tomaszewski ma 36 lat. Największą popularność zdobył w serialu „Hotel 52”, gdzie przez dwa lata wcielał się w sympatycznego boya hotelowego Jakuba. Pojawił się również w takich filmach jak „Wałęsa. Człowiek z nadziei”. „Historia Roja”, „Sztuka kochania” czy "Amok”. Gościnnie wystąpił zaś w „Na dobre i na złe” czy „Ojcu Mateuszu”.

Tomaszewski na Instagramie zaczął swój wpis od depresji, na którą choruje:

doktor powiedział, że to depresja. utajona. czyli bardziej sprytna (suka). przyjmijmy taką nazwę. ok. niczego to nie zmienia. biorę jedną pastylkę dziennie, żeby świat był przyjaźniejszy.