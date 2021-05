Andrzej Piaseczny wydał nową płytę, która swoją premierę miała przed kilkoma dniami. Jak się okazało, w albumie "50/50" pojawiła się również osobista opowieść o życiu artysty. W wywiadzie dla jednej ze stacji radiowych, wokalista zdecydował się na szczere wyznanie. Sprawdźcie szczegóły.

Nowa płyta Andrzeja Piasecznego "50/50", wydana z okazji 50. urodzin wokalisty to dzieło, do którego swój wkład miało również wielu wybitnych polskich artystów, między innymi Adam Sztaba, Kuba Badach, Majka Jeżowska, Kayah czy Tomasz Organek. Album ma dla muzyka ogromne znaczenie i nie brakuje na nim wielu bardzo osobistych momentów.

Jak wyjawił na antenie Radia Zet Andrzej Piaseczny, piosenka "Miłość", którą znajdziemy na płycie "50/50", to opowieść o jego życiu.

Piszę o jakichś swoich sprawach. To jest bardzo proste. Bardzo długi czas myślałem o tym, że wystarczy być dobrym człowiekiem po to, żeby wzbudzić w innych ludziach sympatię. Żeby dawać przykład tolerancji i akceptacji do człowieka. Nie do geja, tylko do człowieka. Nasza rzeczywistość społeczno-polityczna zmusza do tego, aby się określać, jeśli masz inne preferencje. Tak, to jest piosenka o mnie. Mówię o tym z uśmiechem – mówił na antenie Radia Zet, Andrzej Piaseczny.