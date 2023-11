Meghan Markle urodziła syna! Ta radosna wiadomość pojawiła się w mediach 6 maja. Najpierw brytyjskie tabloidy napisały, że aktorka wcześnie rano w poniedziałek zaczęła rodzić, a potem po godzinie 15 na profilu Meghan i księcia Harry'ego na Instagramie pojawiła się informacja, że księżna Sussex urodziła chłopca! Jako pierwszy radosną informację potwierdził książę Harry, który wyszedł ze swojej posiadłości Frogmore House, żeby porozmawiać z dziennikarzami. Co zdradził książę Harry? Jak wyglądał poród Meghan?

Książę Harry o porodzie Meghan Markle

Książę Harry był bardzo podekscytowany tym, że na świecie pojawił się jego syn! Choć początkowo mówiło się, że Harry nie będzie obecny przy porodzie Meghan, ostatecznie książę przez cały czas towarzyszył swojej żonie.

Nie byłem przy wielu porodach, to z pewnością mój pierwszy. To było niesamowite, absolutnie niewiarygodne i - jak powiedziałem - jestem niesamowicie dumny z mojej żony i jak każdy ojciec i rodzic powiem, dziecko jest absolutnie niesamowite, mógłbym za tę "małą rzecz" oddać życie. Jestem przeszczęśliwy! Dziękuję bardzo, dziękuję -powiedział książę Harry.

Mówi się, że książę Harry i Meghan Markle nie znali wcześniej płci dziecka i o tym, że mają syna dowiedzieli się dopiero przy porodzie. Nie podjęli jeszcze decyzji, jak nazwą swoje dziecko. Mają to ogłosić w środę, 8 maja.

Nadal myślimy o imionach, dziecko urodziło się póżniej niż zakładaliśmy, więc mieliśmy trochę czasu, żeby o tym pomyśleć - ale to już następny krok. Zgodnie z planem zobaczymy się z Wami wszystkimi za dwa dni, już w komplecie. Tak, aby wszyscy mogli zobaczyć naszego syna. - dodał książę Harry.

Wszystko wskazuje na to, że Meghan Markle pokaże się światu po porodzie już w środę, 8 maja. Wtedy też po raz pierwszy zobaczymy dziecko Meghan Markle i księcia Harry'ego.

Jak wyglądał poród Meghan Markle?

Jak przyznał książę Harry, poród Meghan nastąpił później niż zakładali. Książę nie zdradził, o ile dni konkretnie chodzi, ale brytyjskie media twierdzą, że Meghan miała termin na poniedziałek, 29 kwietnia. Z tego też powodu brytyjskie media na początku maja pisały, że Meghan już urodziła, ale rodzina chce kilka dni nacieszyć się dzieckiem, zanim pokaże je światu. Ostatecznie okazało się, że Meghan urodziła po prostu po terminie, a akcja porodowa zaczęła się w nocy z niedzieli na poniedziałek ( z 5 na 6 maja).

Choć jej marzeniem był poród w domu w otoczeniu najbliższych, Meghan w późnych godzinach nocnych została przewieziona do londyńskiego szpitala Portland, w którym rodziła jej przyjaciółka - Victoria Beckham. Rodzinie królewskiej bardzo zależało na tym, żeby media nie dowiedziały się o tym, że Meghan zaczęła rodzić w szpitalu, żeby zapewnić jej prywatność, ale nie było to łatwe, bo pod zamkiem w Windsorze czekali paparazzi i dziennikarze. Ochroniarzom ze Scotland Yardu udało się przewieźć Meghan do szpitala przez tajną drogę, o której istnieniu nie wiedzieli dziennikarze. Meghan w nocy trafiła do szpitala i urodziła chłopca o 5:26 rano w poniedziałek, 6 maja. Za poród Meghan w szpitalu Portland rodzina królewska zapłaciła 15 tysięcy funtów czyli 75 tysięcy złotych.

Meghan Markle i książę Harry zostali rodzicami

Meghan w poniedziałek 6 maja urodziła syna

