Księżna Meghan w poniedziałek, 6 maja urodziła syna. Książęca para poinformowała świat o płci dziecka pisząc na Instagramie: To chłopiec! Niedługo potem książę Harry na konferencji prasowej podzielił się osobiście szczęśliwą nowiną. Na nagraniu widać, że był bardzo podekscytowany nową rolą i nie krył radości. Po tej informacji z całego świata popłynęły życzenia dla nowo narodzonego royal baby oraz rodziców. Z okazji narodzin dziecka Meghan i Harry'ego życzenia przesłali też Kate i William. Internauci zarzucają im, że powinni to zrobić w inny sposób. O co chodzi?

Spóźnione życzenia od Kate i Williama dla synka Meghan!?

Księżna Kate i książę William mają oddzielne konta na Instagramie. To tam postanowili złożyć gratulacje Meghan i Harry'emu z okazji narodzin ich syna. Książęca para na swoim profilu udostępniła zdjęcie, którym Meghan poinformowała o płci dziecka i pod fotografią napisali:

Książę i księżna Cambridge są zachwyceni wiadomością o narodzinach syna Księżnej i Księcia Sussex i cieszą się na spotkanie z nowym członkiem rodziny. - czytamy w oficjalnym oświadczeniu, które pojawiło się w mediach społecznościowych.

Życzenia pojawiły się dopiero przed północą, a świat o narodzinach dowiedział się w popołudniowych godzinach. Internauci zarzucają w komentarzach Kate i Williamowi, że po prostu spóźnili się z gratulacjami i jako bliska rodzina powinni złożyć je od razu! Nie od dziś wiadomo, że między parami istnieje konflikt, ale zgodnie z dobrym zwyczajem gratulacje powinny zostać złożone w odpowiednim czasie!

Pierwsze dziecko Meghan i Harry'ego

W oświadczeniu wydanym przez pałac królewski mogliśmy przeczytać że, najmłodszy książę urodził się 6 maja o godzinie 5.26 i ważył 3,200 gram, a książę Sussex był obecny przy porodzie. Dalej mogliśmy dowiedzieć się, że "jej Królewska Wysokość i dziecko dobrze sobie radzą". W kolejnej części oficjalnego komunikatu zostali wymienieni wszyscy członkowie rodziny królewskiej, którzy przesyłają gratulacje z okazji narodzin, a wśród nich pojawili się Kate i William. Być może zatem książęca para sądziła, że osobiste gratulacje nie są już potrzebne. Jak widać zmienili zdanie, co prawda trochę późno, ale opublikowali je na Instagramie!

Księżna Kate i książę William zostali ciocią i wujkiem

