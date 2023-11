W weekend pojawiły się w mediach pierwsze informacje o rozstaniu Piotra Żyły z żoną Justyną. Początkowo skoczek milczał, ale za to jego żona była bardzo aktywna w sieci i chętnie komentowała informacje o tym, że rozstali się, a Piotr znalazł już nową kobietę.

Tak, to prawda, ten Wasz wspaniały Piotr Żyła zostawił mnie, dzieci, bo nie potrafi żyć w rodzinie. Połowa winy po mojej stronie, kiedy wyrzuciłam go z domu, jak mnie uprzejmie poinformował, że ma kochankę. Nie mam zamiaru już kłamać - napisała Justyna Żyła.

Skoczek odniósł się do zarzutów żony w oświadczeniu, w którym napisał, że jego małżeństwo rozpadło się już dawno temu, ale powodem rozstania nie była inna kobieta. Teraz "Super Express" publikuje wypowiedzi znajomych pary, którzy zdradzają kulisy rozstania Piotra i Justyny. Co mówią?

- Impulsywność Justyny jest czymś stałym i obciążającym dla wszystkich. A o jej niestabilności świadczy to, że w swoich internetowych wpisach najpierw coś wyjawiła, potem wycofała, a wreszcie poprosiła o uszanowanie prywatności. Wydaje mi się, że impuls co do rozstania nie wyszedł od Piotrka. I na pewno przyczyną jego odejścia nie była inna kobieta - mówi znajomy pary.

Przypominamy, że Piotr Żyła na olimpiadzie w Pjongczangu wystąpił w roli rezerwowego i nie miał szansy na udział w konkursie. Znajomi pary sugerują, że słaba forma skoczka wynika właśnie z problemów prywatnych.

- Proszę sobie wyobrazić, jak ostro harują ci, którzy są na najwyższym poziomie sportowym. Jeżeli taki zawodnik nie ma wsparcia w domu, jeżeli wie, że wracając z zawodów, nie odpocznie, bo bez przerwy jest jakieś ciśnienie, to na dłuższą metę jest to nie do wytrzymania. I myślę, że to było u podstaw podjętych decyzji - podaje źródło "SE".