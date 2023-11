O tym że to najprawdopodobniej koniec małżeństwa Piotra Żyły z jego żoną Justyną, dowiedzieliśmy się w ostatni weekend. Justyna Żyła napisała o tym na swoim profilu na Instagramie - napisała, że Piotr że zostawił ją i dzieci dla kochanki:

Reklama

Tak mi wszyscy odradzali... więc usunęłam wcześniejszy post. Tak, to prawda, ten Wasz wspaniały Piotr Żyła zostawił mnie, dzieci, bo nie potrafi żyć w rodzinie. Połowa winy po mojej stronie, kiedy wyrzuciłam go z domu, jak mnie uprzejmie poinformował, że ma kochankę. Nie mam zamiaru już kłamać - napisała Justyna Żyła, cytowana przez serwis Plotek.pl.

Zobacz także: Piotr Żyła rozwiedzie się z Justyną?! "W ogóle nie potrafili się dogadać"

Piotr Żyła odpowiedział Justynie na Facebooku:

Zobacz też: Piotr Żyła komentuje rozstanie z żoną! Skoczek wydał mocne oświadczenie!

Sprawdź: Justyna Żyła opublikowała kolejny poruszający wpis. "Moje dzieci nie będą płakać przez człowieka, który jest ich ojcem"

Mama Piotra Żyły o jego konflikcie z żoną

Teraz głos w sprawie zabrała mam Piotra, która zapytana przez "Super Express" co sądzi o ich konflikcie nagłaśnianym w mediach, nie chciała komentować konkretnie stosunków jej syna z synową. Odniosła się tylko do jednego - do relacji Piotra Żyły z dziećmi:

- Piotrek bardzo kocha swoje dzieci - powiedziała krótko "Super Expressowi" i ucinając inne zadawane przez dziennikarza pytania.

Myślicie, że to dopiero początek konfliktu na portalach społecznościowych między Piotrem Żyłą a jego żoną Justyną? Jak skończy się ta sprawa?

Zobacz koniecznie: Pobrali się, gdy mieli zaledwie 19 lat. Dlaczego Justyna i Piotr Żyła nie są już razem?

Więcej: "Jestem mało uczuciowy. Żyję w swoim świecie" Co jeszcze Piotr Żyła mówił o swoim małżeństwie?

Justyna i Piotr pobrali się, gdy mieli zaledwie 19 lat.

East News

Mają dwoje dzieci.

East News

Reklama

Justyna napisała, że Piotr ma kochankę.