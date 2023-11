Internauci w zdecydowanej większości wspierają skoczka:

Głowa do góry. Dzieci najważniejsze. Nie ważne co jest pomiędzy Wami. Zrób tak aby dzieci były szczęśliwe i czuły się przez Was kochane. Pozdrawiam.

Brawo Piotrek wpis na poziomie. Nie powinno się wywlekać prywatnych rzeczy które dzieją się w domu. Trzymaj się Piotruś aby dalej uśmiech nie znikaj z twojej twarzy. ???????????????? kocham cię jako sportowca nadal nic tego nie zmieni :) trzymaj się mordeczko ☺????

Trzymaj się Piotr...pamiętaj o jednym: wina za rozpad małżeństwa rzadko kiedy leży po jednej ze stron...z reguły winne są obie...a pranie własnych brudów w środkach masowego przekazu nie jest rozwiązaniem...oczywiście to Twoja żona to zaczęła, ale...- pisali fani.