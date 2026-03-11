W ostatnim czasie w świecie telewizji rozegrał się prawdziwy szok! Michał Piróg, od pierwszego sezonu związany z programem "Top Model" emitowanym przez TVN, niespodziewanie ogłosił zakończenie współpracy ze stacją. Informacja ta natychmiast wywołała poruszenie wśród widzów oraz w branży rozrywkowej. Zaledwie dwa tygodnie później Klaudia El Dursi oficjalnie potwierdziła, że przejmuje rolę prowadzącej jednego z najpopularniejszych show w Polsce. Zmiana na tym stanowisku po latach przyzwyczajeń to ogromna rewolucja dla fanów programu.

Joanna Krupa komentuje odejście Michała Piróga i ocenia Klaudię El Dursi

Joanna Krupa, od lat jedna z głównych jurorek "Top Model", nie kryła emocji po ogłoszeniu tej decyzji. W rozmowie z Plejadą przyznała, że wiadomość o odejściu Michała Piróga mocno ją zasmuciła. Podkreśliła ich wieloletnią, wyjątkowo dobrą relację i wsparcie, które sobie okazywali także poza kamerami. Krupa z nostalgią wspominała wspólne podróże po świecie, wyjazdy na "Fashion Weeks" i niezapomniane chwile, które sprawiały, że praca przy programie była dla niej czystą przyjemnością.

Jurorka zaznaczyła jednak, że szanuje decyzję Michała Piróga o skupieniu się na innych projektach i życzy mu szczęścia na nowej drodze.

Kulisy przejścia Klaudii El Dursi z Hotelu Paradise do Top Model

Klaudia El Dursi, zanim została nową prowadzącą "Top Model", przez sześć lat związana była z programem "Hotel Paradise". Sama przyznała, że to był piękny czas, pełen rozwoju i niezwykłych doświadczeń. Jednak jej kariera nabiera nowego tempa pożegnała się z dotychczasową rolą, przekazując stery Edycie Zając, i odważnie wkroczyła do świata mody, obejmując stanowisko, które od lat kojarzone było z Michałem Pirógiem.

Joanna Krupa odniosła się również do przyszłości "Top Model" z nową twarzą na czele. Przypomniała, że Klaudia El Dursi była uczestniczką show w 2019 roku i choć nie wygrała, zyskała ogromną popularność. Jurorka podkreśliła, że to ona walczyła o obecność El Dursi w programie podczas castingu i wspierała ją od początku jej drogi w telewizji.

Krupa wyraziła przekonanie, że Klaudia El Dursi dzięki swojemu doświadczeniu w "Hotel Paradise" oraz własnej ścieżce od uczestniczki do prowadzącej, będzie świetnym wsparciem dla nowych uczestników.

Nadaje się na prowadzącą. Ma fajną osobowość, jest piękną, inteligentną kobietą - powiedziała Krupa.

Według niej, Klaudia rozumie emocje i sytuacje, przez które przechodzą młodzi ludzie w programie, co pozwoli jej z łatwością odnaleźć się w tej roli.

