Zmiany w Top Model! Klaudia El Dursi nową prowadzącą, Joanna Krupa nie kryje emocji
Klaudia El Dursi oficjalnie została nową prowadzącą "Top Model" w TVN po odejściu Michała Piróga. Ta rewolucyjna zmiana w jednym z najpopularniejszych programów budzi ogromne emocje, a Joanna Krupa nie kryje, że odejście kolegi z jury to dla niej wielki cios. Jak uczestnicy poradzą sobie z nową twarzą show?
W ostatnim czasie w świecie telewizji rozegrał się prawdziwy szok! Michał Piróg, od pierwszego sezonu związany z programem "Top Model" emitowanym przez TVN, niespodziewanie ogłosił zakończenie współpracy ze stacją. Informacja ta natychmiast wywołała poruszenie wśród widzów oraz w branży rozrywkowej. Zaledwie dwa tygodnie później Klaudia El Dursi oficjalnie potwierdziła, że przejmuje rolę prowadzącej jednego z najpopularniejszych show w Polsce. Zmiana na tym stanowisku po latach przyzwyczajeń to ogromna rewolucja dla fanów programu.
Joanna Krupa komentuje odejście Michała Piróga i ocenia Klaudię El Dursi
Joanna Krupa, od lat jedna z głównych jurorek "Top Model", nie kryła emocji po ogłoszeniu tej decyzji. W rozmowie z Plejadą przyznała, że wiadomość o odejściu Michała Piróga mocno ją zasmuciła. Podkreśliła ich wieloletnią, wyjątkowo dobrą relację i wsparcie, które sobie okazywali także poza kamerami. Krupa z nostalgią wspominała wspólne podróże po świecie, wyjazdy na "Fashion Weeks" i niezapomniane chwile, które sprawiały, że praca przy programie była dla niej czystą przyjemnością.
Jurorka zaznaczyła jednak, że szanuje decyzję Michała Piróga o skupieniu się na innych projektach i życzy mu szczęścia na nowej drodze.
Kulisy przejścia Klaudii El Dursi z Hotelu Paradise do Top Model
Klaudia El Dursi, zanim została nową prowadzącą "Top Model", przez sześć lat związana była z programem "Hotel Paradise". Sama przyznała, że to był piękny czas, pełen rozwoju i niezwykłych doświadczeń. Jednak jej kariera nabiera nowego tempa pożegnała się z dotychczasową rolą, przekazując stery Edycie Zając, i odważnie wkroczyła do świata mody, obejmując stanowisko, które od lat kojarzone było z Michałem Pirógiem.
Joanna Krupa odniosła się również do przyszłości "Top Model" z nową twarzą na czele. Przypomniała, że Klaudia El Dursi była uczestniczką show w 2019 roku i choć nie wygrała, zyskała ogromną popularność. Jurorka podkreśliła, że to ona walczyła o obecność El Dursi w programie podczas castingu i wspierała ją od początku jej drogi w telewizji.
Krupa wyraziła przekonanie, że Klaudia El Dursi dzięki swojemu doświadczeniu w "Hotel Paradise" oraz własnej ścieżce od uczestniczki do prowadzącej, będzie świetnym wsparciem dla nowych uczestników.
Nadaje się na prowadzącą. Ma fajną osobowość, jest piękną, inteligentną kobietą
Według niej, Klaudia rozumie emocje i sytuacje, przez które przechodzą młodzi ludzie w programie, co pozwoli jej z łatwością odnaleźć się w tej roli.
