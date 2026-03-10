Fani programu "Top Model" przecierają oczy ze zdumienia. Michał Piróg, który był twarzą show od samego początku, oficjalnie zakończył współpracę ze stacją TVN po aż 25 latach. Tancerz sam ogłosił decyzję na początku 2026 roku, podkreślając, że przyszedł czas na nowe wyzwania i rozwój w innych obszarach. O kulisach jego odejścia opowiedziała Zaklina Ta Dinh, bliska znajoma z planu "Top Model", wyjaśniając, że była to świadoma decyzja Michała, związana z potrzebą spełnienia własnych marzeń i wyczerpaniem długiego rozdziału zawodowego. Wielu widzów nie kryło zaskoczenia tak nagłym pożegnaniem z ikoną programu, który przez lata był nie tylko prowadzącym, ale i duchowym przewodnikiem uczestników. Okazało się, że to tylko początek zmian. Kilka dni później w mediach pojawiła się informacja, że Klaudia El Dursi kończy swoją przygodę w "Hotelu Paradise" i zostaje prowadzącą "Top Model"

Klaudia El Dursi nową prowadzącą i mentorką "Top Model"

W środowisku telewizyjnym zawrzało, gdy Klaudia El Dursi ogłosiła, że obejmuje kluczową rolę w "Top Model". Informację potwierdziła osobiście w mediach społecznościowych, a także w rozmowach w studiu "Dzień Dobry TVN". El Dursi podkreśliła, że po sześciu latach żegna się z "Hotelem Paradise", by stanąć na czele nowej edycji modowego show. 37-letnia prezenterka nie kryła wzruszenia:

Czas na nowy rozdział... Po 6 latach żegnam się z Hotelem Paradise. (...) W życiu zawodowym przychodzi jednak moment, kiedy trzeba zrobić krok naprzód. Przede mną nowe wyzwanie – dołączam do ekipy Top Model jako nowa prowadząca. Trzymajcie kciuki

Michał Piróg o Klaudii El Dursi w "Top Model"

Do całej sytuacji natychmiast odniósł się Michał Piróg, publikując w sieci osobisty wpis. Były prowadzący "Top Model" trzyma kciuki za Klaudię El Dursi:

@klaudia_el_dursi nawet nie wiesz jak się cieszę, że to tobie powierzono moją rolę. Pamiętaj co ci powiedziałem w Turcji jesteś wspaniałą, silną i piękną kobietą. Do twojej dyspozycji #24seven

Klaudia El Dursi odpowiedziała równie serdecznie:

Ogromnie dziękuję za te miłe słowa i wielkie wsparcie. Będę się starała jak mogę, żeby cię godnie zastąpić.

Klaudia El Dursi zaczynała w "Top Model"

Chociaż Klaudia El Dursi miała aktorskie epizody w takich serialach jak "BrzydUla", to właśnie "Top Model" przyniosło jej największą sławę. Modelka wzięła udział w 8. edycji show, gdzie jako pierwsza w historii polskiej wersji zdobyła "złoty bilet". Ostatecznie Klaudia El Dursi zajęła 5. miejsce. Chociaż nie wygrała programu, to otworzyło jej drzwi do kariery. Niedługo później została prowadzącą programu "Hotel Paradise". Po 6 latach zakończyła przygodę z programem, by wrócić na plan tego, który odmienił jej życie.

Zobacz także: