Marta Grycan idąc z duchem czasu, podobnie jak jej średnia córka Wiktoria, rozpoczęła aktywne promowanie siebie na Twitterze. Od kilku dni bizneswoman wrzuca regularne wpisy i zdjęcia z życia codziennego. Na ostatnim z nich chwali się, że została właśnie właścicielką historycznego polskiego wydania magazynu Haerper's Bazaar.

Posiadanie tego konkretnego numeru pisma jest dla niej nie lada wyróżnieniem. Jest to tzw. "zerówka", która trafiła do losowych kobiet w Polsce i nie będzie dostępna w regularnej sprzedaży. Grycan najwyraźniej dostąpiła zaszczytu posiadania jednego egzemplarza z limitowanej ilości. Oznacza to, że po zapoznaniu się z treścią Marta przekaże swoje uwagi, bo właśnie o to zostały poproszone właścicielki "zerówki".

Może właśnie w Harper's Bazaar Marta zaprezentuje wyczekiwaną kolekcję sukien własnego projektu?

