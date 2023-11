1 z 5

Ah, co to była za noc! Zenek Martyniuk zadbał o to, aby jego syn miał niemal królewskie wesele. Jak podaje fakt.pl, podobno gwiazdor disco polo wydał na imprezę milion złotych! Stoły uginały się od pysznego jadła, a goście mogli bawić się w rytm największych polskich i zagranicznych przebojów. Zenek Martyniuk również nie odmówił sobie przyjemności i w pewnym momencie chwycił za mikrofon, aby wyśpiewać swoje największe hity. A takich w jego repertuarze nie brakuje. Przypomnijmy, że Zenon Martyniuk, lider grupy Akcent, nazywany jest królem disco polo. To właśnie on wyśpiewał takie szlagiery, jak choćby "Przekorny los" czy też "Przez twe oczy zielone".

Zobacz także: Powstaje film o Zenku Martyniuku! Zagra go prawdziwy przystojniak

Zenek Martyniuk nie był jedyną gwiazdą disco polo, która pojawiła się na weselu Daniela. Wśród ponad 250 gości pojawili się również inni muzycy. Kto? Zobaczcie naszą galerię i przekonajcie się sami!

POLECAMY: Sławomir wystąpi w duecie z Zenkiem Martyniukiem? Jest komentarz muzyka!