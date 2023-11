1 z 6

W weekend odbył się ślub syna Zenka Martyniuka. Daniel Martyniuk i Ewelina Golczyńska pobrali się w kościele Świętego Krzyża w Grabówce pod Białymstokiem. Wesele odbyło się w restauracji „Lipowy Most”. Wiele wskazuje na to, że impreza trwa do teraz, bowiem para młoda zaplanowała dwudniowe wesele. Jak podaje fakt.pl, Zenek Martyniuk na wesele syna wydał aż milion złotych! O tym, że syn gwiazdora disco-polo oświadczył się swojej 10 lat młodszej dziewczynie, media informowały już w lipcu tego roku. Para zaczęła szybkie przygotowania do wesela, ale choć mieli mało czasu, ojciec pana młodego nie żałował pieniędzy na wesele syna. Ponoć impreza na 250 osób kosztowała go milion złotych.

