Sławomir Zapała planuje duet Zenkiem Martyniukiem? Sławomir i Martyniuk to zdecydowanie najpopularniejsi wokaliści muzyki rozrywkowej. Kto nie zna takich hitów jak "Miłość w Zakopanem" Zapały czy "Przez twe oczy zielone" Zenka Martyniuka? Piosenki muzyków królują na oficjalnych imprezach i na domówkach. Czy teraz ich fani mogą liczyć na to, że wkrótce usłyszą ich we wspólnej piosence? Jest komantarz Sławomira!

Sławomir w rozmowie z portalem natemat.pl zdradził, czy planuje duet z królem disco-polo, Zenkiem Martyniukiem.

W tej chwili nie mamy w planach żadnego duetu. Nie mamy na to czasu. Pracujemy tylko na autorskim materiale. Ale jak fani będą bardzo chcieli, to kto wie...- przyznał Sławomir Zapała.

Chcielibyście, żeby Sławomir Zapała wystąpił w duecie z Zenkiem Martyniukiem? Jedno jest pewne- ich wspólna piosenka byłaby prawdziwym hitem!

ONS

