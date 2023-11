Reklama

Antek Królikowski jest obecnie gwiazdą serialu Diagnoza, a przed nim szansa na dużą rolę filmową! Po długich poszukiwaniach do filmu biograficznego o Zenonie Martyniuku, jak podaje Super Express, otrzymał ją właśnie chłopak Julii Wieniawy.

Film o jednej z najpopularniejszych gwiazd disco polo będzie realizowała Telewizja Polska, a jego reżyserką jest Katarzyna Jungowska. Przygotowania do niego trwały bardzo długo i jak się okazuje obsadzenie głównej roli było największym problemem. Antek Królikowski miał pokonać takie gwiazdy jak: Jacek Braciak czy Dawid Ogrodnik.

Aktor jest na etapie przygotowań do roli, spędza dużo czasu z Zenonem Martyniukiem i obserwuje go podczas koncertów. Rola do łatwych nie należy, ale trzeba przyznać, że zainteresowanie muzyką disco polo w naszym kraju jest ogromne, dlatego film ma szansę zostać prawdziwym hitem!

