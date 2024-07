7 z 10

Beyonce

Kto oglądał dokument o życiu Beyonce ("Beyonce: życie to tylko sen"), ten wie, że gwiazda już od najmłodszych lat kształciła swój wokal i występowała na scenie. Jednak by dorobić do kieszonkowego... sprzątała włosy z podłogi w salonie fryzjerskim swojej mamy!