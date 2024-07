Tragiczny wypadek w rodzinie Filipa Chajzera zasmucił tysiące ludzi, którzy składają mu kondolencje. Niestety znaleźli się również tacy, którzy krytykują dziennikarza nie zważając na to, że stracił w wypadku jedynego syna Maksa.

W obronie dziennikarza oprócz Karoliny Korwin Piotrowskiej stanęła również Dorota Zawadzka. Słynna Superniania jest oburzona zachowaniem ludzi wypisujących krzywdzące Filipa Chajzera opinie. Na Facebooku podkreśliła, że to, co dzieje się po tym nieszczęśliwym wypadku jest niedopuszczalne:

Nie mogę pojąć, nie ogarniam, budzą się we mnie negatywne emocje, gdy czytam o hejcie w kierunku człowieka, który stracił w wypadku dziecko. Niepojęte ! Potworom, którzy piszą te straszne rzeczy po prostu, po ludzku życzę, by wróciło do nich to co wysyłają... Administratorzy powinni obowiązkowo usuwać, blokować a wcześniej namierzać IP i karać!