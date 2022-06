Małgorzata Walczak, była partnerka Filipa Chajzera, ogłosiła życiowe zmiany! 

Kilka dni temu serwis Pudelek.pl opublikował serię zdjęć z nocnego spotkania Filipa Chajzera z tajemniczą kobietą. Na fotkach prezenter "Dzień Dobry TVN" nie szczędził jej czułości, wszyscy więc zaczęli zastanawiać się, co się dzieje z jego związkiem z dziennikarka Małgorzatą Walczak, z którą ma syna, Aleksandra. Zainteresowani zamieścili w sieci dość enigmatyczne i powściągliwe komentarze, ale internauci zdążyli już wydać werdykt. Filip Chajzer zmiażdżony przez internautów Tuż po artykule Pudelka.pl, w którym pokazano zdjęcia z nocnej randki Filipa Chajzera z tajemniczą brunetką, prezenter "Dzień Dobry TVN" zabrał głos w sprawie, apelując, by nie komentować jego życia prywatnego. Co ciekawe, swoją prośbę skierował również w imieniu partnerki, Małgosi Walczak, następnie w jednym z komentarzy zasugerował, że są już po rozstaniu. Wpis jednak szybko usunął. Co ciekawe, kolejne medialne doniesienia, rzucają zupełnie nowe światło na kontrowersyjną sprawę. Pudelek.pl doniósł, że partnerka Filipa Chajzera o całej sprawie dowiedziała się z wyżej wymienionej publikacji, nie mając pojęcia o jego relacjach z tajemniczą kobietą: Został przyłapany na gorącym uczynku i rozpaczliwie próbuje ratować wizerunek. Gosia nie miała pojęcia o istnieniu "tej drugiej". Filip nie może temu zaprzeczyć, dlatego wydał tak oszczędne oświadczenie. Według portalu Filip Chajzer dopiero w miniony czwartek, po tym jak cała historia wyszła na jaw, wyprowadził się z ich wspólnego domu do hotelu. Co ciekawe, już w marcu 2022 paparazzi przyłapali gwiazdora TVN został na joggingu z tajemniczą kobietą! Filip Chajzer po swoim krótkim oświadczeniu pozostaje aktywny w sieci i co ciekawe, nie wyłącza komentarzy, w których nie brakuje ostrych opinii na temat jego zachowania. Kiedy...