Zaskakujące słowa Meghan Markle w obliczu śmierci księcia Filipa! Szokuje to, co powiedziała o pogrzebie

Pogrzeb księcia Filipa zjednoczy rodzinę królewską? Początkowo takie opinie pojawiały się w zagranicznych mediach, jednak już dziś wiadomo, że królowa Elżbieta II zdecydowała się rozdzielić Williama i Harry’ego na pogrzebie ich dziadka, a osiągnięcie zgody wcale nie będzie łatwe. W końcu książę Sussex sam przyleciał do Wielkiej Brytanii, a Meghan razem z Archiem została w Los Angeles. Powodem miała być zaawansowana ciąża i zalecenia lekarzy! Teraz kiedy oczy niemal całego świata są zwrócone na rodzinę królewską i wydarzenia na zamku Windsor pojawiają się zaskakujące doniesienia na temat Markle. Według „Daily Mail” była księżna skomentowała pogrzeb Filipa. Co powiedziała?

W pogrzebie księcia Filipa weźmie udział zaledwie trzydziestu najbliższych członków rodziny królewskiej. W kondukcie żałobnym nie mogło zabraknąć Williama i Harry’ego, którzy podczas uroczystości nie są ustawieni obok siebie. Wygląda na to, że bracia jeszcze się nie pogodzili, a obecność Harry’ego elektryzuje opinię publiczną. Jak wiadomo podczas swojego pobytu w Londynie ma rozmawiać z członkami rodziny królewskiej na tematy, które razem z Meghan poruszyli w głośnym wywiadzie u Oprah.

Okazuje się, że nie tylko Harry chce się pogodzić z rodziną! "Daily Mail" ujawnia, że osoba z otoczenia Meghan zdradziła, że księżna też chce naprawić relacje z rodziną królewską:

Wygląda na to, że Meghan jest gotowa zrobić dla Harry'ego naprawdę dużo i w obliczu dramatycznych wydarzeń związanych ze śmiercią księcia Filipa jest gotowa na przebaczenie!

Czy to oznacza, że po narodzinach córki w końću zdecyduje się odwiedzić królową Elżbietę?

Zobacz także: Księżna Kate znów doprowadza Meghan do łez! Pokazała zdjęcie, którym zakpiła z żony Harry'ego!?

Now we know for sure where Harry’s balls are.

Meghan Markle 'ready to forgive' the Royal Family after Prince Philip’s death https://t.co/kSVQJF2HCL