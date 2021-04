Księżna Kate znów doprowadza Meghan do łez! Pokazała zdjęcie, którym zakpiła z żony Harry'ego!?

Po śmierci księcia Filipa, który zmarł w wieku 99 lat, niemal cała rodzina upamiętniła go we wzruszających słowach, a na oficjalnych kontach członków rodziny królewskiej w mediach społecznościowych pojawiły się pamiątkowe zdjęcia, na których mąż królowej Elżbiety II został pokazany jako bardzo rodzinny i ciepły człowiek. Na publikacje sentymentalnego zdjęcia księcia Filipa z wnukami zdecydowała się również księżna Kate. Wybrała jednak zaskakujące zdjęcie, na którym nie ma Archiego. Zrobiła to na złość Meghan, dlatego, że nie przyjechała na pogrzeb księcia Filipa!?

Księżna Kate znów doprowadza Meghan do łez!

Rodzina królewska i księżna Kate pokazali w mediach społecznościowych piękne, rodzinne zdjęcie, na którym zobaczymy Elżbietę II i księcia Filipa razem z prawnukami. Na uroczej fotografii nie mogło zabraknąć wszystkich dzieci Kate i Williama. Zaskakuje jednak fakt, że na zdjęciu nie zobaczymy Archiego!

To może nie spodobać się Meghan i Harry’emu, którzy już czują się wykluczeni z rodziny królewskiej, a ich brak na kolejnych zdjęciach może być szczególnie bolesny w obliczu rodzinnej tragedii, jaką jest śmierć księcia Filipa. Czy to było celowe? Trudno sobie wyobrazić, że Kate posunęłaby się do takich zabiegów!

Jaka jest prawda? Okazuje się, że zdjęcie zostało zrobione w 2018 roku, kiedy na świecie nie było jeszcze Archiego. Co prawda księżna Kate mogła opublikować inne zdjęcie, ale na tym królowa i jej mąż wyglądają na bardzo szczęśliwych, dlatego nic dziwnego, że wybór padła właśnie na nie!

ONS.pl

Meghan z racji zaawansowanej ciąży zdecydowała się zostać w USA razem z synkiem, Archiem.

East News

Relacje między Kate a Meghan od dawna nie należą do najlepszych.