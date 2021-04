Kogo zaproszono na pogrzeb księcia Filipa? PEŁNA LISTA. Zabraknie ważnych członków rodziny królewskiej

Już w sobotę najbliżsi pożegnają księcia Filipa, męża królowej Elżbiety II, zmarłego w ostatni poniedziałek na zamku Windsor. W uroczystości weźmie udział 30 osób, bliskich księcia i królowej. Jak podkreślają brytyjskie media, na pogrzebie zabraknie jednak ważnych członków rodziny królewskiej. I wcale nie chodzi tylko o księżną Meghan.

Brytyjskie media podały pełną listę zaproszonych na uroczystości gości. To oni pożegnają księcia Filipa w sobotę podczas ceremonii w kaplicy św. Jerzego. Za trumną dziadka pójdą m.in. książę William i Harry. Jednak nie staną obok siebie. Rozdzieli ich jeden z kuzynów.

Lista uczestników pogrzebu księcia Filipa

Oto lista żałobników, którzy wezmą udział w uroczystości, ujawniona przez „Daily Mail”.

1. Królowa Elżbieta II, przez 73 lata żona księcia Filipa.

2. Książę Karol, syn pierworodny Filipa i Elżbiety II.

3. Księżna Kamila, druga żona Karola.

4. Książę William, wnuk Filipa, syn Karola i księżnej Diany. Drugi (po ojcu) w kolejce do tronu.

5. Księżna Kate, żona Williama.

6. Książę Harry, wnuk Filip, syn Karola i księżnej Diany. 6. w kolejce do tronu.

7. Książę Andrzej, 61-letni syn Filipa i królowej. 8. w kolejce do tronu.

8. Księżniczka Beatrycze, 32-letnia wnuczka Filipa, córka Andrzeja.

9. Edoardo Mapelli Mozzi, mąż Beatrycze, biznesmen.

10. Księżniczka Eugenia, 31-letnia wnuczka Filipa, młodsza córka Andrzeja. Sama została niedawno matką.

11. Jack Brooksbank, mąż Eugenii.

12. Książę Edward, 57-letni młodszy syn księcia Filipa. 12. w kolejce do tronu.

13. Zofia, żona księcia Edwarda

14. Ludwika Windsor, 17-letnia córka Edwarda i Zofii.

15. Jakub, 13-letni najmłodszy wnuk królowej i księcia Filipa, syn Edwarda i Zofii.

16. Księżniczka Anna, 70-letnia córka księcia Filipa i Elżbiety II.

17. Timothy Laurence, drugi mąż księżniczki Anny.

18. Peter Phillips, 43-letni wnuk księcia Filipa. Syn księżniczki Anny i jej pierwszego męża - Marka Phillipsa.

19. Zara Tindall, 39-letnia wnuczka Filipa i córka Anny. Niedwno urodziła syna nazwanego na cześć pradziadka Łukasz Filip. Srebrna medalistka olimpijska.

20. Mike Tindall, mąż Zary, znany rugbista.

21. David Armstrong-Jones, syn młodszej siostry królowej - Małgorzaty.

22. Sara Chatto, córka Małgorzaty, siostry królowej.

23. Daniel Chatto, mąż Sary.

24. Książę Ryszard, stryjeczny brat królowej Elżbiety II.

25. Książę Edward, wnuk króla Jerzego V.

26. Księżniczka Aleksandra, kuzynka królowej, wnuczka Jerzego V.

27. Książę Bernhard, wnuk siostry księcia Filipa - Teodory.

28. Książę Philipp, krewny księcia Filipa.

29. Książę Donatus, powiązany rodzinnie z siostrą Filipa

30. Hrabina Penny, jedna z najbliższych przyjaciółek i powierniczek księcia Filipa, właściwie Penny Brabourne, hrabina Mountbatten z Birmy.

Lista nieobecnych na pogrzebie księcia Filipa

Jednocześnie media podkreślają, że na uroczystościach żałobnych zabraknie ważnych członków rodziny. Kogo nie zobaczymy podczas pogrzebu na Zamku Windsor?

Pierwsza z wymienianych nieobecnych to księżna Meghan, żona Harry’ego. Ale równie mocno podkreśla się nazwisko Sary Ferguson, pierwszej żony księcia Andrzeja. Na pogrzebie pradziadka Filipa zabraknie też jego dziesięciorga prawnucząt. W domach zostaną Savannah i Isla Phillips, Jerzy, Charlotte i Ludwik - dzieci Williama i Kate, Mia, Lena I Łukasz Tindall, Archie - syn Harry’ego i Meghan oraz August Brooksbank. Wszystkie mają poniżej 10 lat. Na uroczystośc nie przyjedzie też książę Michał, wnuk króla Jerzego V i królowej Marii.

Męża królowej Elżbiety II pożegna najbliższa rodzina, w tym przede wszystkim dzieci - na archiwalnym zdjęciu widzimy - oprócz rodziców - Annę, Karola i malutkiego Andrzeja.

Wśród żałobników znajdzie się m.in. wnuczka Filipa - Beatrycze oraz jej mąż Edoardo Mapelli Mozzi.

W pogrzebie weźmie udział również księżniczka Eugenia, młodsza córka Andrzeja z mężem Jackiem:

Najmłodszym uczestnikiem uroczystości będzie 13-letni Jakub, syn Edwarda i Zofii.