Małgorzata Rozenek opowiedziała o swojej fobii. Wydarzenie z przeszłości wraca jak bumerang

Małgorzata Rozenek swoim najnowszym zdjęciem na Instagramie rozgrzała fanów do czerwoności! Gwiazda pokazała się w niezwykle eleganckiej stylizacji, a szczególną uwagę zwracają jej odważne i niecodzienne buty. Te szpilki to jeden z największych modowych hitów, ale nie każda kobieta się na nie skusi. Fani nawet zaczęli dopytywać, czy to aby na pewno są buty, a nie... skarpety. Musicie je zobaczyć! Zobacz także: Małgorzata Rozenek-Majdan przesadziła z Photoshopem?! Fani grzmią: "Wygląda Pani jak z wosku" Małgorzata Rozenek w szpilkach za ponad 5,5 tysiąca Małgorzata Rozenek to jedna z najbardziej aktywnych polskich gwiazd w mediach społecznościowych. Prowadząca "Projekt Lady" na bieżąco relacjonuje swoje życie i jest w stałym kontakcie ze swoimi fanami. Na swoim Instagramie zgromadziła już ponad 1,4 mln obserwatorów, co jest jednym z najlepszych wyników w polskim show biznesie! Profil Małgorzaty Rozenek jest pełen zdjęć zarówno związanych z jej życiem prywatnym, jak i zawodowym. Często możemy zobaczyć też fantastyczne stylizacje gwiazdy, które zawsze wzbudzają duże zainteresowanie fanów. Tym razem Małgorzata Rozenek postanowiła pochwalić się swoim total lookiem przed wieczornym wyjściem. Bo są okazje, które wymagają szczególnej oprawy ✨✨✨ - napisała Małgorzata Rozenek-Majdan. Żona Radosława Majdana zdecydowała się założyć czarne, obcisłe lateksowe spodnie oraz połyskującą tunikę w tym samym kolorze. Ale to jej buty przyciągają największą uwagę! Gwiazda wybrała szpilki z odkrytymi palcami, dodatkowo zdobione połyskującą siateczką, aż do okolic łydki. Niektórzy zaczęli się nawet zastanawiać, czy to aby na pewno są buty! - No i teraz co to za skarpety??? Czy to buty takie??? 👀👀👀 - No chyba...