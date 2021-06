Rodzina Małgorzaty Rozenek powiększyła się! Razem z Radkiem Majdanem pokazali światu Franceskę

Dziś obchodzimy międzynarodowy Dzień Psa! Z tej okazji mamy dla Was zabawną historię, która przytrafiła się Małgorzacie Rozenek i Radosławowi Majdanowi . W roli głównej wystąpił George, czyli jeden z trzech piesków, które należą do ich rodziny. Ta anegdotka bardzo poprawiła humor internautom! Zobacz także: Radek Majdan to bohater! Beztroskie popołudnie Majdanów mogło skończyć się nieprzyjemnie Dzień Psa 2020: Pies Małgorzaty Rozenek kradnie smoczki Henia Małgorzata Rozenek ma sporą rodzinkę! Oczywiście w jej skład wchodzą także psy, dwa buldożki francuskie o imionach Sisi i Lili oraz buldog angielski Goerge. I to właśnie on jest bohaterem dzisiejszej zabawnej historii, którą podzielił się Radosław Majdan. Okazuje się, że Goerge upodobał sobie coś, co jest własnością Henia, najmłodszego członka rodziny Majdanów: Od jakiegoś czasu ginęły nam smoczki Henia😳 Henio co prawda nie jest jakimś wielkim fanem smoczków, i raczej leżały w gotowości niż były używane, ale to, że ciągle znikały było niepokojące, w końcu znaleźliśmy winowajcę😂😂😂🐶👍 teraz Georguś dostał swój 😁🐶 Radosław pokazał również zabawne zdjęcie Małgorzaty Rozenek trzymającej Georga, który otrzymał swój własny smoczek. I to się nazywa prezent z okazji Dnia Psa! A Wy świętujecie dzisiaj ze swoimi czworonożnymi przyjaciółmi? Zobacz także: Internautki krytykują Małgorzatę Rozenek za pozycję, w jakiej śpi Henio! Faktycznie popełniła błąd? Radosław Majdan pokazał zabawne zdjęcie z okazji Dnia Psa. Od jakiegoś czasu Heniowi znikają smoczki. Okazało się, że George bardzo je sobie upodobał! Wyświetl ten post na Instagramie....