Małgorzata Rozenek w ultra modnym kombinezonie. Niemal identyczny można upolować za mniej niż 50 zł

Małgorzata Socha nie bez powodu otrzymała tytuł jednej z najlepiej ubranych polskich gwiazd. Aktorka co chwilę zachwyca nas doskonałymi stylizacjami, a tym razem nasze oczy skupiły się na jej doskonałej sukience maxi. Gwiazda postawiła na klasyczną czerń i wyglądała obłędnie! Udało nam się znaleźć podobny model w popularnej sieciówce za grosze. Zobaczcie sami! Zobacz także: Sukienka Małgorzaty Sochy to hit lata 2021. W Reserved kupisz bardzo podobną na wyprzedaży Małgorzata Socha w najmodniejszej sukience na wakacje 2021 Małgorzata Socha ostatnio została przyłapana przez paparazzi, podczas wypadu na zakupy. Gwiazda wyglądała olśniewająco i choć w swojej stylizacji postawiła tylko na jeden kolor, to jednak połączyła wszystkie elementy garderoby w fantastyczny sposób. Oczywiście największą uwagę skradła jej genialna sukienka na lato 2021. Długość maxi to teraz absolutny hit! Zobaczcie sami, jak prezentowała się gwiazda. Aktorka dobrała do swojej genialnej czarnej sukienki, dodatki w tym samym kolorze - przepiękny kapelusz, sandały na płaskiej podeszwie oraz małą torebkę zakładaną przez ramię. Gwiazda "Przyjaciółek" w takiej stylizacji wybrała się do modnego butiku, w którym poszukiwała kolejnych modowych perełek. Zobacz także: Małgorzata Socha w modnej sukience na lato 2021 za 700 zł. W Sinsay za 79 zł kupisz podobną Wygląda na to, że zakupy były bardzo udane, bo Małgorzata Socha wyszła ze sklepu z dwiema ogromnymi siatkami wypchanymi nowymi rzeczami. Nic więc dziwnego, że dobry humor nie opuszczał pięknej gwiazdy. Jak już wspomnieliśmy, podobną sukienkę w stylu Małgorzaty Sochy znaleźliśmy w Reserved. Dostaniecie ją w naprawdę rewelacyjnej cenie - kosztuje jedynie 119,99 zł! Długość maxi totalnie rządzi w tym sezonie, dlatego...