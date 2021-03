Zarzuciła choremu Piasecznemu "słabe aktorstwo”, teraz lecą na nią gromy! Gwiazdy miażdżą Violę Kołakowską

Po tym, jak chory na koronawirusa Andrzej Piaseczny opublikował wstrząsające nagranie ze szpitala, Viola Kołakowska postanowiła zabrać głos w jego sprawie. Aktorka, która słynie ze swojego sceptycyzmu co do pandemii, zarzuciła wokaliście "obrzydliwą propagandę" i "kiepskie aktorstwo".

Szokujące słowa Violi Kołakowskiej odbiły się szerokim echem w sieci. Jej atak na Andrzeja Piasecznego mocno skomentowały licznie gwiazdy, w tym między innymi Maffashion, Karolina Korwin-Piotrowska czy Aleksandra Szwed.

Gwiazdy ostro komentują słowa Violi Kołakowskiej w sprawie chorego na koronawirusa Andrzeja Piasecznego

W minioną środę Andrzej Piaseczny opublikował wstrząsające nagranie ze szpitala. Artysta zmaga się z koronawirusem, a jego stan jest na tyle poważny, że musi być pod tlenem. Na wideo, które pojawiło się w mediach społecznościowych muzyka widzimy, że wokalista z trudem mówi i ciężko mu nawet złapać oddech. Oczywiście wiele gwiazd i fanów, zostawiło artyście mnóstwo słów wsparcia.

Jednak Viola Kołakowska, która otwarcie przyznaje, że jest sceptyczna co do pandemii koronawirusa i nawet jakiś czas temu apelowała do fanów, aby nie wierzyć w wykreowany scenariusz statystyk śmiertelności, nie okazała współczucia Andrzejowi Piasecznemu. Wręcz przeciwnie - zarzuciła mu sianie propagandy. Na swoim InstaStory zamieściła zdjęcie artysty ze szpitala i opatrzyła je wymownym podpisem:

Cóż to jest za żenada. Kiepski aktor z ciebie Andrzeju, naprawdę zły... Co to jest za obrzydliwa propaganda... Do czego się jeszcze posuną? Co za to dostałeś?

Wpis Violi Kołakowskiej odbił się szerokim echem w sieci i skomentowało go wielu Internautów, w tym również gwiazdy.

Karolina Korwin-Piotrowska zamieściła screen z InstaStory aktorki i napisała:

(...) znam ten oddech, słyszałam, gdy rozmawialiśmy na Skype ten kaszel, ten straszny świst w płucach, mam chore serce i wiem, co to niska saturacja, wiem, co to znaczy dusić się... Znam i bardzo lubię Andrzeja. Zastanawiam się teraz, kim trzeba być, by to robić, robić publicznie, obrażać kogoś w taki straszny, obrzydliwy i haniebny sposób, co trzeba mieć w głowie, by to robić - napisała dziennikarka.

Pod postem Karoliny Korwin-Piotrowskiej pojawiło się mnóstwo komentarzy od oburzonych zachowaniem Violi Kołakowskiej internautów. Wpis skomentowały między innymi Maffashion czy Aleksandra Szwed.

- Ona potrzebuje pomocy specjalisty od dawna! - pisze Maffashion. - Ja rozumiem oburzenie, bo jest jak najbardziej zasadne, ALE, czy w tym licznym gronie linczujących naprawdę nikomu przyszło do głowy, że ta Pani może zwyczajnie nie być w pełni władz umysłowych...? Że bredzi (...) - pyta Aleksandra Szwed.

A Wy, co myślicie o całej sprawie? Wpis Violi Kołakowskiej oburzył nie tylko Internautów, ale także gwiazdy. Oto cały wpis Karoliny Korwin-Piotrowskiej:

