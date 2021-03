W środę, 17 marca, Andrzej Piaseczny opublikował w swoich mediach społecznościowych przerażające nagranie ze szpitala, na którym apeluje do innych. Okazało się, że piosenkarz zmaga się z koronawirusem, a sytuacja jest na tyle poważna, że po 10 dniach leczenia wylądował w specjalistycznej placówce. Wideo, na którym artysta ledwo mówi i jest podłączony do aparatury, która pomaga mu oddychać, natychmiast obiegło sieć, wywołując ogromne emocje. Fani i zaprzyjaźnione gwiazdy okazali Andrzejowi Piasecznemu ogromne wsparcie, jednak znaleźli się i tacy, którzy postanowili skrytykować jego zachowanie. Gwiazda "Agenta" opublikowała w swoich mediach społecznościowych ostre słowa wymierzone w chorego artystę. Viola Kołakowska zarzuca mu kłamstwo!

Viola Kołakowska ostro o chorym Andrzeju Piasecznym

Viola Kołakowska swoimi poglądami nie raz wzbudzała kontrowersje, teraz jednak przeszła samą siebie. Na swoim Instagramie aktorka apelowała do fanów, by nie wierzyć w wykreowany scenariusz statystyk śmiertelności i wirusa, który sieje, o zgrozo, śmierć, skrytykowała Beatę Tadlę za pokazanie testu na koronawirusa, a teraz zabrała głos w sprawie chorego Andrzeja Piasecznego, który ze względu na swój stan trafił do szpitala. Uczestniczka programu "Agent Gwiazdy" opublikowała na InstaStory zdjęcie piosenkarza ze szpitalnego łóżka i opisała je poniższymi słowami:

Cóż to jest za żenada. Kiepski aktor z ciebie Andrzeju, naprawdę zły... Co to jest za obrzydliwa propaganda... Do czego się jeszcze posuną? Co za to dostałeś?

Z relacji Violi Kołakowskiej wynika, że aktorka zarzuca Andrzejowi Piasecznemu kłamstwo i uważa, że jego choroba została wymyślona! Czy muzyk postanowi jej odpowiedzieć?

