Wstrząsające nagranie Andrzeja Piasecznego ze szpitala! Artysta ledwo mówi

Andrzej Piaseczny opublikował w swoich mediach społecznościowych wstrząsające nagranie. Niestety, artysta zmaga się z koronawirusem i po 10 dniach leczenia w domu, trafił do szpitala. Wokalista postanowił opublikować nagranie z placówki medycznej, na którym widać, że jest w poważnym stanie. Z trudem mówi i oddycha. Piosenkarz zaapelował do fanów, aby nie lekceważyli pandemii i przestrzegali zasad bezpieczeństwa. Zobaczcie poruszające nagranie Andrzeja Piasecznego i posłuchajcie jego ważnego apelu.

Andrzej Piaseczny opublikował wstrząsające nagranie ze szpitala

Andrzej Piaseczny trafił do szpitala i niestety, jak możemy zobaczyć na nagraniu, które pojawiło się w mediach społecznościowych artysty, jego stan zdrowia jest naprawdę poważny. Muzyk jest podłączony do aparatury, która pomaga mu oddychać. Mimo tego, wokalista z trudem łapie każdy oddech, przez co ma również ogromne trudności z mówieniem.

Andrzej Piaseczny zdecydował się jednak pokazać fanom w takim stanie, aby przekonać niedowiarków, że koronawirus naprawdę istnieje, a choroba niesie za sobą ogromne konsekwencje zdrowotne.

Wolałbym się w tym stanie w ogóle nie pokazywać, ale wiem, że jest jeszcze wielu ludzi, którzy dosłownie mają w nosie to co z nami może się wydarzyć. Też myślałem, że przejdę to wszystko spacerkiem, ale po 10 dniach chorowania, musiałem się znaleźć tutaj. Bardzo przepraszam wszystkich z którymi mieliśmy się spotkać na koncertach, ale to przecież wszystko wróci. Bądźcie zdrowi i trzymajcie się bardzo proszę zasad bezpieczeństwa i higieny - mówi z trudem Andrzej Piaseczny.

Fani bardzo przejęli się stanem zdrowia Andrzeja Piasecznego. Oczywiście mocno trzymają za niego kciuki i zostawili wokaliście mnóstwo słów wsparcia.

- Dużo zdrowia 🍀 - Szybkiego powrotu do pełni zdrowia i sił ❤️ - Zdrowia Panie Andrzeju! Teraz to jest najważniejsze! Pozdrawiam serdecznie - Panie Andrzeju sercem z Panem ! - Kochany zdrowia zdrowia zdrowia ❤️❤️❤️ - piszą fani.

Zobaczcie poruszające nagranie artysty i wysłuchajcie jego apelu.

