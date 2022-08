Zamyślona Julia Wieniawa pędzi do kosmetyczki. Nowe zdjęcia paparazzi

Po Earth Festivlal 2022 mówi się przede wszystkim o Dodzie i Julii Wieniawie. Internauci porównywali do siebie gwiazdy, które zaprezentowały się w fantastycznych stylizacjach. Niektórzy zauważyli, że aktorka, która od niedawna spełnia się także jako piosenkarka, mogła inspirować się swoją starszą koleżanką. Część osób poszło o krok dalej, zarzucając Julii Wieniawie kopiowanie Dody. Poszło o... diamenty na twarzy. Doda zaczepiła Julię Wieniawę na backstage'u Okazało się, że Doda także zauważyła diamenty na twarzy Julii Wieniawy i postanowiła porozmawiać z aktorką za kulisami podczas Earth Festival 2022. W rozmowie z mediami ujawniła, co powiedziała 23-letniej Julii. Spotkałam dziś Julię na backstage'u i powiedziałam "nagrajmy oświadczenie do mediów, że pożyczyłaś ode mnie te diamenty na twarz, bo jesteśmy eko i po co kupować nowe?" - zdradziła Doda na łamach serwisu Pomponik.pl. Zobacz także: Druga stylizacja Julii Wieniawy na na Earth Festivalu 2022. Przebiła prześwity Dody? Julia Wieniawa była dość zaskoczona rozmową z Dodą. Przyznała, że nie wiedziała, dlaczego starsza gwiazda poruszyła temat diamentów. Najwyraźniej wówczas jeszcze nie dotarły do niej zarzuty o kopiowanie stylu koleżanki ze sceny. Podkreśliła jednak, że krótkie spotkanie było miłe i nie ma mowy o żadnej dramie. Doda mnie zaczepiła, ale trochę nie wiedziałam, o co chodzi z tymi diamentami, natomiast jest bardzo miła i powiedziała mi, że miała podobne. W tych czasach trochę trudno wymyślić coś, czego jeszcze nigdy nie było, a ja na tej trasie faktycznie mam warkocz i diamenty w różnej konfiguracji. Ale było bardzo miło, także pozdrawiam Dodę, super fajnie - śpiewamy obok siebie. Ucinamy temat dramy, bo to jest totalnie bezsensowne - powiedziała Julia Wieniawa w rozmowie z portalem Pomponik.pl....