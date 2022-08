Julia Wieniawa w genialnym looku w stylu lat 90. na Earth Festivalu 2022. DUŻO ZDJĘĆ

Wreszcie przyszedł czas, kiedy możemy powoli myśleć o kurtkach na wiosnę. Julia Wieniawa już wybrała idealny model, który jest niezaprzeczalnym must have nadchodzących sezonów. Zjawiskowa aktorka postawiła krótką, powiększającą optycznie biust propozycję ze Stradivariusa, która świetnie sprawdzi się zarówno do sportowej, jak i casualowej stylizacji. Julia Wieniawa w modnej kurtce na wiosnę 2021 ze Stradivariusa Julia Wieniawa należy do tych gwiazd, które doskonale wyczuwają modowe trendy. Młoda artystka zarówno na ekranie, czerwonym dywanie, jak i mediach społecznościowych z niezwykłą finezją łączy ze sobą klasykę z najnowszymi trendami. I choć gwiazda "Wszyscy moi przyjaciele nie żyją" często stawia na luksusowe marki, nie stroni również od sieciówek udowadniając, że wcale nie trzeba wydawać kroci, by wyglądać jak milion dolarów. Nie wierzycie? Popatrzcie tylko na najnowszą stylizację celebrytki! Julia Wieniawa za pośrednictwem Instagrama zaprezentowała się fanom w genialnym różowym zestawie. Aktorka postawiła na luźne, dresowe spodnie w kolorze pudrowego różu z białym pasem z boku, które zestawiła z pasującą do nich krótką kurtką, czarnym sportowym stanikiem oraz białymi sneakersami z kolorowymi wstawkami. Naszą szczególną uwagę zwróciła jednak kurtka artystki, ale ten model optycznie powiększa biust! - Cudowna! ❤️ - Piękna 🔥 - Jak pięknie 💛 Śliczna kurtka 💕 - komentują fani stylizację Julii Wieniawy. Kurtka z tkaniny technicznej, z naszytymi na przodzie kieszeniami świetnie optycznie powiększy biust. Do tego jej kolor jest idealny na nadchodzące sezony i świetnie koresponduje z każdą karnacją. No dobrze, a ile kosztuje takie cacko? Za kurtkę w stylu Julii Wieniawy zapłacimy w Stradivariusie 119...