Doda zaczepiła Julię Wieniawę na festiwalu. Aktorka wyznaje: "Nie wiedziałam, o co chodzi"

Blanka Lipińska w jednym z ostatnich wywiadów oceniła pierwszy występ Julii Wieniawy w "Tańcu z Gwiazdami" i dała do zrozumienia, że dzięki treningom w końcu wyrobiła sobie talię. Młoda aktorka postanowiła nie zostawić tego bez komentarza i odgryzła się w mistrzowski sposób! Zobacz także: Baron skomentował związek z Blanką Lipińską. Jego słowa tylko podgrzewają atmosferę! Blanka Lipińska o Julii Wieniawie Julia Wieniawa jest uczestniczką 11. edycji "Tańca z Gwiazdami". Treningom na sali oraz pozostałym zawodowym aktywnościom poświęca cały swój czas. Podczas pierwszego odcinka udało jej się uzyskać bardzo wysokie noty od jurorów. Pochwały nie szczędziła nawet Iwona Pavlovic. Zmaganiom Julii Wieniawy na parkiecie przyglądała się także obecna w studiu Blanka Lipińska, która zapytana o ocenę umiejętności aktorki wytknęła jej, że w końcu wyrobiła sobie talię. Julia postanowiła nie pozostać obojętna na ten komentarz i odpowiedziała starszej koleżance z branży w charakterystyczny dla siebie sposób. Młoda aktorka opublikowała przerażające zdjęcie w charakteryzacji do polskiego horroru "W lesie dziś nie zaśnie nikt" dodając opis: Kiedy ktoś mówi, że nie mam talii - co w żartobliwy sposób nawiązuje do wypowiedzi Blanki Zabawna odpowiedź Julii Wieniawy spodobała się internautom: - Szach mat 👊🤟 Niektórzy dziwią się, że ktoś mógłby stwierdzić, że Julia nie ma talii: - A to ktoś tak mówi? Masz przecież. - Jak widać są - odpowiedziała Julia Na szczęście Julia podeszła do całej sytuacji z dystansem, a już w piątek będziemy mogli śledzić jej kolejne zmaganie na parkiecie! Zobacz także: Jurorzy zachwyceni Julią Wieniawą w...