Julia Wieniawa to jedna z najbardziej zapracowanych gwiazd w Polsce. Choć głównie zajmuje się aktorstwem, poza tym działa też jako piosenkarka, a niedawno została też bizneswoman - otworzyła własną markę kosmetyczną i odzieżową. Mimo wielu sukcesów na koncie nadal nie miała... prawa jazdy. Dlaczego nie ukończyła kursu kilka lat temu?

Julia Wieniawa robi prawo jazdy

Wszystko zmieniło się po wakacjach. Julia Wieniawa i Nikodem Rozbicki wybrali się na wycieczkę po Europie samochodem. Zwiedzili Amsterdam, Paryż, Disneyland, Monte Carlo i Wenecję. Gwiazda po powrocie do Warszawy zdradziła, że zdecydowała się na własny samochód.

Aktorka zapisała się na kurs prawa jazdy już kilka lat temu, ale nie podeszła do egzaminu. Teraz powiedziała nam, dlaczego nie dokończyła kursu i co spowodowało, że znowu wróciła do tematu:

U mnie to była kwestia strachu przed egzaminami (...) - tłumaczy Wieniawa.

Okazuje się, że Nikodem Rozbicki był jednym z powodów powrotu na kurs prawa jazdy! Dlaczego? Zobaczcie nasze wideo.

