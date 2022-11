Julia Wieniawa w odważnej kreacji na premierze filmu "Nie cudzołóż i nie kradnij"! DUŻO ZDJĘĆ

Julia Wieniawa to jedna z najbardziej pracowitych gwiazd w polskim show-biznesie. Nagrywa reklamy, teledyski, seriale. Ma również czas, aby brać udział w kolejnych filmach. Ostatnio Julia Wieniawa użyczyła także głosu jednej z głównych postaci w filmie animowanym "Salma w krainie dusz", który wejdzie do kin 8 listopada. W Warszawie odbyła się właśnie uroczysta premiera z udziałem gwiazd, w tym Tomasza Kota oraz Julii Wieniawy. Aktorka skradła całą uwagę swoją błyszczącą sukienką. Zobaczcie sami! Julia Wieniawa w błyszczącej sukience na premierze filmu "Salma w krainie dusz" Dobra passa w życiu zawodowym Julii Wieniawy trwa w najlepsze. Aktorka obecnie pracuje między innymi na planie drugiego sezonu serialu "Zawsze warto", który stał się hitem jesiennej ramówki Polsatu. Oprócz tego Julia Wieniawa bierze udział w kolejnym kampaniach reklamowych. Zagrała także w horrorze "W lesie dziś nie uśnie nikt" w reżyserii Bartosza M. Kowalskiego. Co ciekawe, u jej boku zobaczymy także Wiktorię Gąsiewską. Obie aktorki od lat występują w "Rodzince.pl", gdzie ich postacie starają się o względy jednego chłopaka, Kuby (w tej roli Adam Zdrójkowski). Zobacz także: Wieniawa, Dąbrowski i Przybysz, Manowska oraz inne gwiazdy w sesji do wyjątkowego kalendarza! Zobaczcie zdjęcia Julia Wieniawa na wspomnianej już premierze filmu "Salma w krainie dusz" pojawiła się w towarzystwie swojej mamy i zarazem menedżerki. Aktorka pod karmelowym, oversize'owym płaszczem skrywała piękną, połyskującą sukienkę w kolorze różowego złota marki Just Paul. Za ten model zapłacicie 600 zł. Gwiazda dobrała do niego złote sandałki na obcasie oraz jasną torebkę na kółku. Całość uzupełniła dziewczęca i naturalna fryzura oraz delikatny makijaż. Jak wam się...